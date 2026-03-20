聽新聞
0:00 / 0:00

戰爭保險不理賠 壓力全在旅行社

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

中東戰事未歇，外交部陸續調升伊朗以色列在內等十國的旅遊警示，但仍有不少旅行團遭控「執意出團」，引發爭議。不少旅遊業者無奈表示，戰爭前期由於杜拜機場關閉、影響航班，滯留外站的食宿、交通等額外費用，都只能自行吸收，因為戰爭已取消不少中東團，損失好幾千萬元。

鳳凰國際旅行社總經理卞傑民表示，自二月廿八日起，因杜拜機場領空封閉的期間，直接影響航空公司航班及旅遊團行程，初估損失近千萬元；根據統計，在杜拜轉機前往歐洲或土耳其的旅遊團，目前已取消十團，影響約二百至三百人。

不具名業者表示，過去旅遊團若遇到天災如颱風、下雪等，只要有保行程不便險，一天就有二千元保險金可請領，對於歐美團來說，雖不足夠但能協助負擔部分損失。但戰爭情況不同，由於保險不理賠，所有壓力都集中在旅行社身上。

該業者表示，以歐美團為例，平均一宿二餐每人至少五千元，出團卅人，每日需額外負擔的費用就高達十五萬元，若戰爭期間同時有十個旅行團在歐洲，「那旅行社就爆炸了」，虧損上千萬根本不意外。

該業者說，據了解，不少旅行社受到中東戰爭影響元氣大傷，上市櫃業者損失極大，中小型業者同樣也在苦撐，因此日前才會爆出旅客欲取消，卻有旅行社堅持出團的糾紛。

旅遊團 戰爭 中東 伊朗 以色列

延伸閱讀

荷莫茲海峽封鎖 中國大陸業者損失不貲、商船陷補給危機

中東戰火引旅遊糾紛 觀光署：34起案件 多為退費爭議

中東升高紅色警示 觀光署：34件旅遊糾紛多為退費爭議

中東戰事未歇…旅行團受影響糾紛達34件 品保協會調處中

相關新聞

連5年調薪！高鐵員工再加薪「平均調幅4.24%」4月生效

台灣高鐵運量屢創新高，今年2月平均每日旅運量24.1萬人次，再度刷新單月日均新高。台灣高鐵公司內部公告，今年度調薪作業平均調幅4.24％，4月1日起生效、4月底入帳，今年已是高鐵疫後連續5年加薪。

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台鐵驚傳昨天富岡機廠一名陳姓員工，執勤期間喝酒，甚至持刀進入作業場所意圖攻擊領班。台鐵公司表示，當下即通報鐵警處理，今上午也召開檢討會議，後續將從嚴究責及處分。

放寬外籍幫傭 勞動部：提升生育率、女性勞參率不是主要政策目標

外籍家庭幫傭新制，將於4月13日上路，放寬至12歲以下的一孩家庭就具聘僱資格。針對外界質疑開放家庭幫傭無法提高女性勞參率、生育率，勞動部次長李健鴻今說明，提振生育率、女性勞參率不是開放外傭主要的政策目標，只是在眾多的續留職場的政策裡，再多加一項選擇。

鼠蹊部莫名「鼓起一包」 排尿用力過度竟疝氣…醫：年輕人重訓也中招

一名65歲男性近期發現鼠蹊部莫名「鼓起一包」，有時躺下或用手推還能縮回去，便不以為意。後來下腹的異物感加重、伴隨疼痛且排尿不順，求診檢查竟是「腹股溝疝氣」。因男子攝護腺肥大，導致排尿費力，加上長期便秘，使腹腔壓力持續升高，加上年長者腹壁肌肉薄弱，疝氣發生率是一般男性的2倍。

襯衫領口泛黃沒救了？日本爸揭除漬妙招 家中常見「2法寶」就解決

許多公司皆要求員工須著正裝，但襯衫穿久了，不免會出現泛黃的狀況，讓不少人相當頭痛。日本一名二寶爸也曾因「泛黃襯衫」頭痛不已，面對洗不掉的汙漬更產生「這衣服該丟了」的想法，直到從事洗衣工作的朋友分享，他才發現只要使用家中常見的「2法寶...

中東戰火引旅遊糾紛 觀光署：34起案件 多為退費爭議

美以空襲伊朗，中東戰事未歇，外交部陸續調升伊朗、以色列在內等10國的旅遊警示，也引發旅遊糾紛。交通部觀光署統計，自3月1日至3月19日止，共收到34件涉中東旅遊行程消費爭議案，主要樣態均為解約退費金額爭議，目前均委託中華民國旅行業品質保障協會進行申訴調處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。