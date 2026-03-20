戰爭保險不理賠 壓力全在旅行社

中東戰事未歇，外交部陸續調升伊朗、以色列在內等十國的旅遊警示，但仍有不少旅行團遭控「執意出團」，引發爭議。不少旅遊業者無奈表示，戰爭前期由於杜拜機場關閉、影響航班，滯留外站的食宿、交通等額外費用，都只能自行吸收，因為戰爭已取消不少中東團，損失好幾千萬元。

鳳凰國際旅行社總經理卞傑民表示，自二月廿八日起，因杜拜機場領空封閉的期間，直接影響航空公司航班及旅遊團行程，初估損失近千萬元；根據統計，在杜拜轉機前往歐洲或土耳其的旅遊團，目前已取消十團，影響約二百至三百人。

不具名業者表示，過去旅遊團若遇到天災如颱風、下雪等，只要有保行程不便險，一天就有二千元保險金可請領，對於歐美團來說，雖不足夠但能協助負擔部分損失。但戰爭情況不同，由於保險不理賠，所有壓力都集中在旅行社身上。

該業者表示，以歐美團為例，平均一宿二餐每人至少五千元，出團卅人，每日需額外負擔的費用就高達十五萬元，若戰爭期間同時有十個旅行團在歐洲，「那旅行社就爆炸了」，虧損上千萬根本不意外。

該業者說，據了解，不少旅行社受到中東戰爭影響元氣大傷，上市櫃業者損失極大，中小型業者同樣也在苦撐，因此日前才會爆出旅客欲取消，卻有旅行社堅持出團的糾紛。