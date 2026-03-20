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戰火衝擊 中東團收「取消費」 消費糾紛增

聯合報／ 記者胡瑞玲黃婉婷張文馨／台北報導
中東戰火持續，卻也導致旅遊糾紛四起，根據觀光署指出，自一日起，就收到卅四件消費爭議。圖為桃機出境大廳。本報資料照片
中東戰火持續，卻也導致旅遊糾紛四起，根據觀光署指出，自一日起，就收到卅四件消費爭議。圖為桃機出境大廳。本報資料照片

中東戰事未歇，外交部將伊朗、以色列等國家調整為第四級紅色旅遊警示，外交部長林佳龍昨表示，還有台灣旅行團要去杜拜，「喊也喊不聽」。交通部觀光署指出，自一日起共計收到卅四件中東旅行團出團、契約履行及退費等相關消費爭議，目前均委託中華民國旅行業品質保障協會調處中。

品保協會坦言，許多旅行社的行程原訂安排在本月底或四月初出發，以埃及團為例，由於目前埃及仍為可旅遊國家，航空公司航班未停飛，當地飯店也持續營業，若行程涵蓋郵輪、渡船輪等行程，就算提前廿天取消仍會被收取高額取消費，此外，機票、飯店取消費也都不便宜。

品保協會表示，民眾若有疑慮想要取消，就需負擔高額的取消費用，導致近期相關糾紛變很多。自二月廿八日至三月十九日止，已陸續收到四十多件消費糾紛。

林佳龍昨在立法院外交及國防委員會備詢時表示，「歐洲團、非洲團、中東團，台灣人真的出國實力很強啦 。」台灣很多外館沒有外交特權，拚死拚活服務國人，但有些旅行社的團要玩完才要回來；以外交部協助民眾離開中東地區的經驗來看，有將近兩周的時間都是後面轉機的團，不是原來在當地的。

林佳龍還說，現在還有人要去杜拜，這幾天旅行團還要出去，喊也喊不聽，大家稍微關心一下自己的安全，政府是盡力，但也是有限的。

民進黨立委林楚茵則認為，近期有民眾反映，因戰事影響行程卻遭旅行社要求扣除訂金甚至追加費用，恐迫使民眾在風險下仍選擇出國，呼籲外交部應與交通部合作，建立更完善的應對機制。

外交部昨赴行政院會報告中東情勢因應作為，截至十八日止，共四六八位國人尋求協助，並有二三九七位國人平安返國，目前已無其他國人表達立即離境需求；不過，近期仍有滿多國人搭乘商業航班前往杜拜或於杜拜轉機，目前仍有逾二七○○人。

交通部表示，近期仍有滿多國人搭乘商業航班赴杜拜或於杜拜轉機，由於中東戰事未歇，呼籲國人非必要暫勿前往，若有必要前往，務必要外交部領事局登錄旅外國人動態，以利相關駐外館處能及時提供必要協助。

觀光署表示，考量中東戰事短時間可能不會結束，已加強提醒旅行社如有於阿聯轉機之旅行團，應備有替代方案。

觀光署 旅行團 旅行社

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