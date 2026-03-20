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「戒菸就贏比賽」開跑！李㼈戒菸多年 刷牙喝水抗菸癮

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
2026「戒菸就贏比賽」正式開跑，李㼈、李紫嫣父女公益合體，擔任戒菸大使。記者廖靜清／攝影
2026「戒菸就贏比賽」正式開跑，李㼈、李紫嫣父女公益合體，擔任戒菸大使。記者廖靜清／攝影

藝人李㼈抽了27年菸，被家人嫌棄好臭，身上總是飄著一股菸味，連開車出遊也要開窗吸菸，其他人被迫暴露在二手菸環境下，增加罹患心血管疾病及肺癌等風險。後來與「綜藝教母」張小燕打賭戒菸，報名「2010戒菸就贏比賽」成功擺脫菸癮，並帶著家人擔任義工，16年後，昨天李㼈及女兒李紫嫣公益合體宣導戒菸好處。

李㼈說，過去一天要抽2包才過癮，戒菸之後神清氣爽，味覺、嗅覺都改變，連走在路上都被人稱讚是「真男人」。他並分享抗菸癮戒菸的方法，如果想抽菸時就先深呼吸，然後洗臉或刷牙降低抽菸的欲望，可做些伸展運動或多喝水轉移注意力。現在政府提供多元戒菸管道，更提升戒菸成功率。

國健署長沈靜芬表示，總統賴清德提出「健康台灣」，重點包含三高防治888以及強化國家癌症防治計畫，而菸品與慢性病及癌症都有高度相關，更被證實是致癌物。國健署與董氏基金會攜手舉行「戒菸就贏」，今年邁入第13屆，完成戒菸挑戰有機會奪得獎金8萬元。

今年「戒菸就贏」首度將協助民眾戒菸的醫事人員納入獎勵對象，一起助攻參賽者擺脫菸癮。沈靜芬說，協助戒菸的醫事人員也可參與抽獎，並有機會獲得1萬元獎金，希望強化醫事人員參與誘因，提升戒菸輔導的整體動能。

台灣家庭醫學醫學會戒菸醫師郭斐然指出，尼古丁成癮性非常高，和海洛因、古柯鹼同屬最高等級。吸菸不只是壞習慣，也是成癮問題，戒菸一定要找對方法。除了傳統紙菸，電子煙與加熱菸等新興菸品皆含尼古丁等成癮物質及有害致癌物，同樣會成癮，不可輕忽。

世界衛生組織指出，吸菸每年造成全球超過800萬人死亡，任何形式的菸品都會危害健康，不僅增加罹患心血管疾病、癌症及呼吸道疾病等風險，二手菸也會傷害身邊的人。即使熄菸後，殘留在衣物、家具與室內環境中的菸霧仍會形成「三手菸」，長期暴露同樣會對健康造成影響。

今年「戒菸就贏」活動為5月2日至5月29日，只要連續四周完全不吸菸、不使用任何菸品或類菸品，即符合成功戒菸資格並可參加抽獎。可撥打免付費戒菸專線0800-63-63-63，戒菸就贏活動詳情請上「董氏基金會─華文戒菸網」。

國健署 戒菸 肺癌 抽菸 癌症防治 成癮

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