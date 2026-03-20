「齒間有愛・醫者仁心」系列二／李志偉 家扶認養大戶 節儉全為公益

家扶基金會長期推動國內認養制度，提供貧困或家庭破碎兒少每月定額的生活、教育與醫療扶助，並結合社工專業輔導。新北板橋南雅牙醫診所院長李志偉認養家扶的孩子逾20年，認養的孩子高達160人，等於每月捐款16萬元，在家扶中心全國排名數一數二，堪稱認養大戶。

因病向老天許願 承諾幫更多孩子

「台灣社會很有愛，很多人值得拉一把，家扶基金會是很好的架橋角色。」李志偉認養160名家扶的孩子，背後有一段感人故事。10年前，他罹患大腸癌第三期，當時已認養約80名家扶孩子的他，向老天爺許願，只要每次檢查過關，就多認養5名孩子，一年檢查2次，等於一年增加認養10名孩子。妻子和2個兒子也無條件支持，讓他無後顧之憂。

通膨讓許多弱勢家庭生活壓力上升，加大飲食不均衡健康隱憂，家扶基金會近年一度出現認養缺口，緊急招募3千名認養人，情況才回穩。目前全國有10萬8千多名認養人提供14萬3千多份認養金給4萬4千名兒童。每一名扶助童依社工評估，可有一至數名認養人。

住家用租物欲低 收入奉獻給弱勢

李志偉在板橋湳雅夜市旁的牙科診所店面是租的，距診所走路約5分鐘的住家也是租的，他名下沒車，他愛物惜物，一件襯衫穿10多年，皮鞋是一雙1千元出頭的品牌，「自己用的物品只有手機、電腦破萬元，其他都是平價物品，我和妻子物欲都很低，希望把收入用來照顧弱勢兒少」。

「雖然對自己很摳，但用在病人的資源不能省。」李志偉談起最近診所將引進一部昂貴的水雷射機，是全新、先進設備，雖然要價400萬元，靠著一點一滴存下來的收入，還是決定添購，提供給病人更好的照顧。

「有能力的時候一定要多付出！做公益是件很有成就感的事。」李志偉保存許多家扶孩子寄來的感謝信，「謝謝李叔叔給我們的資助，讓我們快樂平安成長。」「謝謝李叔叔減輕我們家的經濟負擔，讓我們生活變得穩定。」李志偉不求回報，只希望帶給有需要的家庭一點溫暖與希望，幫助成長中的孩子及他的家庭有安定力量，就是最欣慰的發展。

中山醫學大學牙醫系畢業的李志偉，去年獲得傑出校友殊榮。他得獎感言寫到，「認識我的人都覺得我是個無聊的人，不喜歡出門旅遊，也沒有可以拿來跟別人比較的才能和高級嗜好，在別人看來就是個極其無趣的人生。年過花甲之年，體會到我就是我，我沒有辦法成為別人，也不會羨慕別人成就，我終於慢慢活成了我自己想要的樣子。一個沒有大富大貴，但是可以對社會盡綿薄之力，最大願望就是明天更好而已」。

李志偉謙虛地說，他根本沒有資格被稱為傑出校友，這應該是對他從事公益行動的肯定，希望成為拋磚引玉的契機，讓更多比他有能力的人也願意關懷需要幫助的人。

父親是外科醫師，李志偉有一個兒子也從醫，「醫師是能助人的工作，透過專業減輕病人痛苦是件有意義的事。」李志偉說，日本有執業到99歲的牙醫，他則希望能看診到100歲，可給弱勢孩子更多的愛，也陪伴他們更長久。

病患經濟有困難 他慷慨吸收差額

看診之餘，李志偉的時間幾乎都奉獻給義診，他投入妙音慈善協會，關心偏鄉長輩、孩童及安養院植物人，照顧他們的口腔健康。李志偉說，早期妙音慈善協會有不少醫師參與，近年醫師比率減少，最年輕醫師也50歲了，他憂心，若連相對高所得的醫師都為生活忙到焦頭爛額，是不是百姓生活壓力太大？社會是不是對還在育兒階段者支持不夠？

李志偉個性真誠，診所裡幾位牙醫助理與他共事1、20年，吳姓助理說，李醫師非常有愛，有弱勢者來裝假牙，除了申請政府補貼，若對方反映經濟有困難，個人要自付的差額，李醫師也慷慨吸收。

前來看診的大一生劉同學說，李醫師看診有耐心，講解說明很仔細，得知李醫師行善的情操很感動，「來給李醫師看診，也間接做了公益」。

李志偉。記者曾吉松／攝影

李志偉

年齡：62歲

現職：板橋南雅牙醫診所院長

學歷：中山醫學大學牙醫學系

高雄醫學大學牙醫研究所碩士

專長：植牙、一般牙科

執業時間：民國77年起

家扶孩子寫給認養人李志偉的感謝信。圖／李志偉提供