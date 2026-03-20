唐山書店的他 有個火星出版夢

唐山書店創辦人陳隆昊看到新聞報導，全球首富馬斯克發下豪語廿年之內讓人類移民火星，坐太空船要六個月，但電訊傳送只要十二分鐘。「那時我還能賣實體書給住在火星的讀者嗎？但電子書可以辦到。」那一刻起，賣實體書近半世紀的他，決定也要當電子書商，讓知識可以跨越時空傳遞下去。

陳隆昊畢業於台大人類學系、政大民族學研究所，很早便決定投入出版業、出版他熱愛的社會學書籍。一開始，他先成立唐山出版社，每天騎著單車送書到書店寄售。日曬雨淋久了，他立志開一家書店賣自己的書，「本來想出版一百本書後便再開書店，沒想到出版第六十本就做到了。」

一九八○年代是台灣出版的黃金時代，陳隆昊開書店的地點又是被他形容為「華文世界最好的書店區」—依傍台大與台師大的「溫羅汀街區」，「那時真沒想過，書店可能會有消失的一天。」賺了錢，陳隆昊卻始終堅持將書店開在租金低廉的地下室。

事實證明，在如今寸土寸金的溫羅汀，開在一樓的獨立書店相繼消失或離開，唐山書店卻把根扎得穩穩地。

唐山的訪客必須先走下一道長長的樓梯，一旁的牆壁密密麻麻貼上五花八門的社團海報，盡頭是密密麻麻的電表，提醒這座書的聖殿其實是地下室。這座貼了幾十年的海報牆，成為溫羅汀經典書店風景。

唐山書店挑社會學與文史哲類書籍眼光精準，是人文科系學生買書的必訪之地，但網路書店改變了這一切。「開學了，唐山還沒看到學生。」陳隆昊感慨，幾天前在台大校園遇到四名念社會系的學生，竟然只有一名聽過唐山。「還有學生來到唐山，驚訝這裡怎麼像倉庫。」他喟嘆，年輕人心中的書店類型只剩下誠品。

身為台灣獨立書店文化協會首屆理事長，陳隆昊被視為「獨立書店教父」，常被年輕人諮詢開書店祕訣。這幾年他總是諄諄告誡這些滿懷夢想的愛書人：「我可以教你開書店的柴米油鹽醬醋茶，但建議你開書店前先擁有兩大條件」。一是賣書之外還有別的收入，二是擁有可把租金f當收入的房地產。

然而，陳隆昊兩個條件都不具備，卻還是堅持繼續開書店。今年七十五歲的他，不曾想過關掉唐山，擔憂的是實體書一旦消失，「書店會不會沒書可賣？」為此他決定投身電子書，目前正與華藝數位洽談合作計畫，將唐山出版的六百本書與無版權問題的公版書轉為電子書銷售，也期待其他的獨立書店一起加入。他發下豪語，希望未來即使讀者移民火星，還是可以讀到唐山的書。