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打不過就加入 書店賣起電子書
電子書的崛起，被認為可能是壓垮獨立書店的最後一根稻草。但是，如果獨立書店也能賣電子書呢？這不是異想天開，在英美和台灣，都出現「獨立書店賣電子書」的計畫，讓電子書反過來成為「搶救獨立書店」的祕密武器。
身兼作家與出版商的安迪（Andy Hunter），二○二○年起先後在美國和英國創辦獨立書店線上平台Bookshop.org，讓近三千家獨立書店在平台開設自己的網路書店銷售實體圖書。
五年後，安迪發現電子書將是獨立書店的下一個威脅。去年五月起Bookshop開始銷售電子書，並推出一款應用程式方便顧客閱讀。
當顧客透過Bookshop購買電子書並選擇支持某家獨立書店時，所有銷售利潤歸該間獨立書店所有。Bookshop.org規畫提供超過一百萬種電子書銷售，其售價與亞馬遜的電子書相同。
而在台灣，有老牌獨立書店也正規畫推出電子書，希望一步步將獨立書店出版的書與公版書轉成電子書，提供獨立書店銷售。
服務齊全的圖書館，也成為獨立書店的威脅。日本話題書「二○二八書店從街頭消失」中，經營百年書店朗月堂的須藤玲子提到，影響地方獨立書店營收的並非連鎖書店，而是大舉擴增藏書的圖書館。她建議圖書館避免引進出版不到半年的新書、也不應囤積單一書籍多冊庫存，主管機關不應只從借書人次及借出冊數來評價圖書館的績效。
台北商業出版公會理事長趙政岷表示，台灣圖書館服務愈來愈好，使用率也愈來愈高，的確會排擠圖書購買，如文化部推動圖書館電子書計次借閱補貼。但站在培養讀者閱讀習慣的立場，他支持圖書館這些作為，並認為圖書館應該提高購書預算。唐山書店創辦人陳隆昊則建議，地方圖書館可透過地方獨立書店進書，既可為獨立書店帶來新商機，也能運用獨立書店專業找到符合地方圖書館的書籍。
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