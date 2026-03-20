冷眼集／放寬重機停車限制…地方政策超車 中央還在評估

桃園市率全國之先，全面開放大型重機停放路邊機車格，「善政」贏得了重機族的掌聲，重機族進一步期盼台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕跟進。反觀交通部，對於大型重機停車問題，仍然停留在研議與觀察，何時才要拍板提出全國一致作法？

我國大型重機登記領牌數，十年來從十萬多輛增加到近廿八萬輛，成長幅度驚人，新北、台中、台北市為領牌數前三名，桃園市近年成長幅度驚人；大型重機族常抱怨，有繳牌照稅，停汽車格被罵「浪費空間」，多數機車格看得見卻停不到，幾度上街頭爭取權益，反遭國人側目，貼上「飆車族」的刻板標籤。

學者認為，大型重機使用方式類似機車，但我國法規定位類似汽車，停車、收費等問題欠缺明確規範，導致重機族群不滿，各地作法也標準不一。

以台北、新北為例，近年陸續試辦各行政區路邊收費機車格開放；桃園市四月起全面開放路邊機車格停車後，不僅領先六都，更超前中央。

此試辦計畫贏得重機族群喝采，卻也引來一般機車騎士罵聲，擔心鬧區更難找停車位，也怕停車不小心「磕」到大型重機惹糾紛。但桃市府以大型重機數量僅占機車數百分之二，影響不大，決定全面開放，新北市預計七月比照。

反觀交通部，以機車格尺寸太小，不開放大型重機停放，至今仍在觀察、評估，仍不裁定政策方向；當各地逐漸串聯放寬大型重機停車限制，中央何時才要負起責任？