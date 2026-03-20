重機停機車格 學者：中央應提出全國一致標準

四都開放大型重機停放機車格位，學者認為政策方向正確，可增加停車空間利用率，也減輕重機族找停車位負擔，但實務上大型重機進出時，恐與其他車輛動線互相干擾；依法大型重機不得在同一車道中並行，開放停機車格時，恐有執法灰色地帶，中央應統籌規畫，提出全國一致標準，避免各自為政。

中華大學區域運輸發展研究中心主任羅仕京說，大型重機操作上類似機車，但法規定位比照汽車，照理應停在汽車格，但空間利用不佳，汽車駕駛觀感不佳，若改停尺寸偏小的機車格，一次占用兩格，恐讓機車族不滿，增加糾紛與衝突。

羅仕京說，大型重機進出與起步動線與一般機車不同，可能與其他車輛交織、互相干擾；大型重機依法不得在車道中並行，但在機車格狹小空間操作時是否違規，恐出現灰色地帶；試辦方向正確，但停車格尺寸、停放方式、停車動線等，都應審慎評估。

陽明交通大學運輸與物流管理學系榮譽退休教授張新立說，政府既然允許大型重機上路，也收取牌照稅，應依法提供停車空間，他建議由中央統籌規畫，提出全國一致的標準與規範，避免縣市各自為政。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢說，都會區汽車停車位不足，開放大型重機停一般機車格，類似「共享車位」概念，可減輕停車負擔；不過重機停車只收一般機車停車費，涉及公平性問題，加上重機進出可能阻礙機車通行，甚至有安全問題。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，大型重機停汽車格，占用空間較大，改停機車格可提高路側停車空間整體效益；但台灣道路中間高、兩側低，大型重機不易牽行，停車時車頭朝外有助於起步離開。