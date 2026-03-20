桃園開放重機停機車格…重機族盼配套 機車族憂排擠車位

桃園市四月起放寬大型重機停放路邊機車格，新北市七月起也將比照。重機族群大讚「有史以來最先進」，不過擔心被移車、推倒或刮車，呼籲政府加強宣導。一般機車族憂心，鬧區機車停車空間不足，大型重機一次停兩格，豈不更一位難求？

賴姓一般機車騎士說，鬧區機車位常一位難求，允許大型重機一次停兩格，機車族停車空間豈不更難找？況且停機車時，常需左右挪車騰出空間，就怕摩擦到大型重機，恐面臨賠償問題。

吳姓上班族平時開車出門，擔心路邊很多機車格離車道僅十多公分，大型重機車尾要是跑出車格很危險；交通部因機車格位長度，不開放停大型重機，桃園市不怕機車族反彈？

黃姓重機族說，標準機車停車格應能完全容納大型重機，只要注意側柱方向，稍微偏右停放，再收起後照鏡，理論上不會超出車格外，「但鬧區的路邊機車格，我還是不敢停」。他感嘆社會對重機族有刻板印象，新北市開放部分區域試辦時，常被拍照公審，甚至被移車或推倒，政府除增加重機停車空間，宣傳與配套措施也很重要。

張姓大型重機騎士說，最擔心車身遭刮、蹭，但停在汽車格也會被移車或有碰撞風險，希望讓大型重機依實際需求彈性選擇停車空間。

不過，董姓騎士說，普通機車長度約一八○至二二○公分，大型重機逾二○○公分，如果是巡航、休旅等車款，一定超過車格長度，知名的美國哈雷機車多數都停不下，騎士要衡量停不停得進去。