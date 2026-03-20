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桃園領先全國 路邊機車格4月全面開放重機

聯合報／ 本報記者／連線報導
大型重機停車問題常引發爭議，桃園市交通局率先全國宣布，四月起開放停放全市路邊機車格。記者季相儒／攝影
大型重機停車問題常引發爭議，桃園市交通局率先全國宣布，四月起開放停放全市路邊機車格。記者季相儒／攝影

大型重機停車問題常引發爭議，桃園市交通局本月十八日公告，四月一日起，全市路邊機車停車格開放停放大型重機，最多可斜向停放二車格，比照一般機車，僅收一格位費用。桃園市交通局表示，交通部正在修訂法規，在中央正式定案前先推動試辦計畫，盼解決停車爭議。

桃園市領先六都全面開放路邊機車格位，重機族群大讚「先進政策」。新北市預計七月起，全市路邊收費機車格都可停放大型重機，台中市下半年進一步開放部分路邊機車停車區。台北市已試辦近兩年，將持續推動；台南、高雄市則暫不跟進。

紅、黃牌大型重機依規定應停放在汽車格位，常引發汽車駕駛不滿，甚至衍生移車、碰撞等糾紛。重機族爭取停放路邊機車格位，也曾在公共政策網路參與平台連署，當時交通部回應，考量大型重機規格與機車格尺寸及安全因素，原則不宜開放。交通部曾召集各縣市開會，未達共識，各地陸續推動各項停車試辦計畫，仍未全面開放。

桃園市交通局表示，前年曾試辦公有路外停車場開放停大型重機，遭汽車駕駛批評浪費空間；為滿足大型重機停車需要，四月起開放全市路邊機車格停放，亦可停放汽車格，費率比照停放格位費率收取。

交通局長張新福說，原則上「一車一格」，若車身較長，最多可斜向跨停二格，但車身須完整停在停車格線範圍內。目前大型重機領牌數二九七五七輛，僅占機車登記數百分之二點二五，排擠程度有限。

桃園市府發言人羅楚東說，大型重機族群爭取停車平權，問題總要解決，不管任何計畫都有反彈聲音，市府盼從實務面找出最佳解方。

台北市前年、去年都推動試辦計畫，使用率逐漸上升，今年一月已向交通部爭取原計畫擴大試辦。新北市交通局去年八月起，逐步擴大實施路邊收費機車格可供停放，預計七月起全面放寬。

台中市目前十三處停車場機車格可停大型重機，交通局規畫下半年新畫設無車格的路邊機車停車區可停放。

至於南二都將配合中央修法辦理。高雄市交通局表示，公有停車場均開放大型重機停放，暫不跟進開放機車格；台南市交通局表示，大型重機視同汽車，若停在機車格反而違反規定。

交通部昨表示，依現行規定，大型重機需停在汽車停車格內，但已和地方政府討論，先觀察各縣市試辦成效，後續才會規畫上路時程。

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