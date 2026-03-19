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連5年調薪！高鐵員工再加薪「平均調幅4.24%」4月生效
台灣高鐵運量屢創新高，今年2月平均每日旅運量24.1萬人次，再度刷新單月日均新高。台灣高鐵公司內部公告，今年度調薪作業平均調幅4.24％，4月1日起生效、4月底入帳，今年已是高鐵疫後連續5年加薪。
高鐵公司董事會通過調薪案，根據內部公告，將辦理115年調薪作業，平均調幅約4.24％，4月1日起生效，定額績效調薪作業適用於3月31日前到職員工。
對此，高鐵公司表示，台灣高鐵公司經綜合評估整體經濟情勢、薪酬競爭力及營運績效，並獲得董事會支持同意後，將辦理「115年度調薪」（整體調幅約4.24%）作業，並於4月1日生效。
台灣高鐵運量屢創新高，根據高鐵公司統計，2025年台灣高鐵全年旅運再創新高，首度突破8000萬，達到8207萬人次，相較於2024年7825萬人次，增加約382萬人次，年成長4.9%；平日每日旅運人次來到22.5萬人次，相比2024年21.4萬，每天多出1.1萬人；趨勢延續至今，2026年2月平均每日旅運量24.1萬人次，再度刷新單月日均新高。
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