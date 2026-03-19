連5年調薪！高鐵員工再加薪「平均調幅4.24%」4月生效

一名65歲男性近期發現鼠蹊部莫名「鼓起一包」，有時躺下或用手推還能縮回去，便不以為意。後來下腹的異物感加重、伴隨疼痛且排尿不順，求診檢查竟是「腹股溝疝氣」。因男子攝護腺肥大，導致排尿費力，加上長期便秘，使腹腔壓力持續升高，加上年長者腹壁肌肉薄弱，疝氣發生率是一般男性的2倍。

2026-03-19 15:15