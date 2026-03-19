國光劇團翻玩經典 展現京崑藝術深厚底蘊

國光劇團推出系列節目「永恆時尚─春分」，透過經典劇目展現京崑藝術深厚底蘊，明（20日）起一連3天在台灣戲曲中心大表演廳演出。

彩排記者會今天舉行，團長張育華致詞表示，國光劇團自1995年創立至今，致力於將「傳統藝能」轉化為「時代精神」，將藝術品質轉化為品牌信任，讓京劇在當代社會重新被共感。張育華表示，創新的意義在於思維的變革，國光將在守護傳統的同時，持續創造面向未來的文化生命力。

根據國光劇團提供新聞稿，系列節目首場演出，20日聚焦京劇「虛擬寫意」與「流派特色」極致展現。由黃世苰與潘宜庭帶來「武松打店」，呈現「大白光下演摸黑打架」的創意；「賀后罵殿」呈現趙宋王朝登基風雲下的政治張力。

王逸蛟與陳長燕攜手獻演「平貴別窯」，透過兩位演員細膩的圓場追逐與情感銜接，將生離死別的掙扎美學表現得淋漓盡致；崑曲經典「鍾馗嫁妹」，由崑大班名家陳治平老師親授劉育志，呈現悲喜交融的視覺張力。

21日午場推出「包公三案」，藉由「斷烏盆」、「鍘駙馬」與「鍘判官」，探討法理在不同維度上的判決；晚場大膽翻玩1981年大鵬劇團經典劇目，以及輕鬆喜劇「巧縣官」。

22日午場推出「胭脂赤兔」，提問「為什麼赤兔在呂布被斬後未自盡，卻在關公歸天後絕食？」串聯「呂布試馬」、「白門樓」、「敗走麥城關聖歸天」等戲，呈現赤兔身不由己、被動流轉的心路歷程。