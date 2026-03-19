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新光保全發布全新形象影片《光之呼吸》 安心大使「咪保」首度亮相

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
SKS安心大使「咪保」首度亮相。圖／新光保全提供
SKS安心大使「咪保」首度亮相。圖／新光保全提供

深耕台灣安全服務市場46年的新光保全，於2026智慧城市展期間正式發布全新品牌形象影片《光之呼吸》，並同步推出品牌安心大使「咪保」，展現企業從傳統安全防護走向智慧生活整合解決方案的轉型成果。透過品牌重塑與溝通策略升級，新光保全不僅強化科技應用實力，也進一步強化與消費者之間的情感連結。

《光之呼吸》以「守護如呼吸般自然存在」為核心概念，重新定義安全服務在現代生活中的角色。影片透過溫暖細膩的敘事手法，串聯居家、商業及城市空間等多元場景，呈現新光保全在不同生活場域中的應用樣貌。從日常起居到公共空間管理，安全服務不再只是被動的防護機制，更是一種融入日常、讓人安心的存在。

隨著影片發表首度亮相的安心大使「咪保」也成為一大亮點。該角色以貓的特質為設計靈感，展現獨立、自信且與人保持適當距離的性格，象徵新光保全所主張的「剛剛好的守護」，不過度干擾，卻始終守護在側。透過角色化設計，將原本偏向抽象的科技服務轉化為具象且富有情感的存在，讓消費者更容易理解並建立信任，進一步提升品牌親和力與辨識度。

面對當前快速變動的社會環境與日益多元的安全需求，新光保全指出，品牌定位已從過往以「防護」為核心，進一步擴展至「安心體驗」與「生活陪伴」。透過《光之呼吸》與「咪保」的推出，期望打破外界對安全服務產業的既有形象，讓科技的理性能力與人性的溫暖關懷能夠同時被看見。

未來，新光保全將持續以科技創新為基礎，整合AI應用、人本設計與服務思維，深化智慧安全與日常生活場景的連結。透過內容創新與體驗設計雙軌並進，品牌將從單一安全服務提供者，進一步轉型為兼具科技實力與情感價值的生活夥伴，朝向「溫暖與信賴」的品牌定位邁進。

此外，呼應品牌影片主題，新光保全於智慧城市展現場規劃互動式體驗活動，在展區中隱藏6個「咪保」圖騰，邀請參觀者透過探索與互動感受「無所不在的守護」。展位設於台北南港展覽館2館1樓P202a及4樓R1013，透過沉浸式體驗與趣味挑戰，讓民眾在參觀過程中自然而然感受智慧安全融入日常生活的全新樣貌。

影片

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