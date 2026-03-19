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行政院開放育兒家庭聘外傭 專家指有效減壓…籲「3胎家庭」開放聘2位

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，少子化不可只靠補助，擴大聘用外籍幫傭，可提升生育環境友善程度，及本國勞動力消失的結構性問題。本報資料照片。
台灣醫務學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，少子化不可只靠補助，擴大聘用外籍幫傭，可提升生育環境友善程度，及本國勞動力消失的結構性問題。本報資料照片。

行政院宣布放寬外籍幫傭聘用新制，放寬至12歲以下兒童即可申請。台灣醫務學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，少子化不可只靠補助，擴大聘用外籍幫傭，可提升生育環境友善程度，及本國勞動力消失的結構性問題。他表示樂見其成，並建議政府應針對育有3名以下12歲幼兒家庭，可聘用2位外籍幫傭，藉此提升年輕人生育誘因。

「政策定位應釐清，外籍幫傭是負責孩子的生活照顧，而非教養、教育。」洪子仁指出，雙薪家庭最大痛點並非孩子教育問題，而是下班後的家事勞務，導致父母與孩子間缺乏高質量陪伴，專業托育教育由本國體系支撐，外籍幫傭協助清潔、洗滌等事務，並非以外籍幫傭取代托育，而是彼此形成互補，讓父母從繁重家務中解脫，減少育兒焦慮，挽救生育率。

洪子仁指出，近25年來，我國新生兒人數下降萬，導致各行各業出現巨大勞動力缺口，開放外籍幫傭進入家庭，僅是取代我國勞工不願從事的基層家務工作，交由外籍人力替補，這不只不會癢想本國勞權，反而能釋放中產階級勞動力，讓本國民中全心投入更高產值的專業職場，若要鼓勵國人多生，應該給予多子家庭更強大後盾，讓育有3名以上12歲以下孩子家庭，可聘用2位外傭。

外界質疑，外籍幫傭照顧品質不如我國及育兒專業人士。洪子仁指出，照顧品質關鍵在育兒經驗、訓練及家庭指導，而非國籍，外籍幫傭提供長時間穩定照顧、分擔家務、減輕雙薪家庭壓力，且以印尼籍為例，許多幫傭具有基礎英語能力，有助建立幼兒語言環境，經過適當篩選、訓練與管理，可提供穩定且具耐心的照顧支持。

洪子仁強調，多子女家庭勞務量為「指數成長」，單一幫傭難以應付，若能藉由制度讓多子家庭擁有雙倍後勤支援，不僅能確保照護品質，也能讓政策更有深度，讓有志生多胎的年輕人不再卻步，少子化為國安危機，適度補充外籍人力，可有效緩解家庭壓力，建議政府實施新制後，應簡化審查並加強媒合品質，讓政策美意落實到每個疲憊育兒的家庭中。

洪子仁 勞動力 英語能力 外籍幫傭

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