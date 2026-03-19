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NGO CSW70論壇聚焦高危機家暴案 現代婦女基金會：制度須接得住受害者

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
現代婦女基金會今與國際蘭馨交流協會中華民國總會於台北舉辦「NGO CSW70線上論壇」，以「高危機及高風險家庭暴力案件的司法策略」為主題，探討在高度危險的家庭暴力情境如何跨體系合作提升回應速度與保護強度。圖／現代婦女基金會提供
現代婦女基金會今與國際蘭馨交流協會中華民國總會於台北舉辦「NGO CSW70線上論壇」，以「高危機及高風險家庭暴力案件的司法策略」為主題，探討在高度危險的家庭暴力情境如何跨體系合作提升回應速度與保護強度。圖／現代婦女基金會提供

近年台灣接連發生親密關係暴力致死案件，引發社會對家庭暴力高風險案件預警與司法回應機制的關注。繼日前於紐約舉辦實體平行論壇後，現代婦女基金會今（19）日再與國際蘭馨交流協會中華民國總會於台北舉辦「NGO CSW70線上論壇」，以「高危機及高風險家庭暴力案件的司法策略」為主題，邀集社政、警政、司法及國際加害人處遇專家探討在高度危險的家庭暴力情境中，如何跨體系合作提升回應速度與保護強度。

現代婦女基金會董事長潘維剛致詞時指出，司法可近性不只是法律上的權利，而是當婦女處於危險時，制度是否真的能及時接住她們。她表示，家庭暴力案件往往在悲劇發生前已有多次求助紀錄，但若風險評估與跨系統合作不足，仍可能讓受害者落入制度縫隙。希望透過第一線實務經驗分享，檢視現行制度在面對高危機案件時，是否具備更快速、整合且有效的回應能力。

論壇由台北地方法院家事庭庭長李莉苓主持，並邀請衛福部「紫絲帶獎」得主、主任檢察官蔡沛珊、家防官郭有軒，還有現代婦女基金會督導黃浚嘉、徐名筠分享第一線經驗，內容涵蓋台灣地區高危機家暴案件中的整合服務模式、法院駐點社工協助受害者制定安全計畫的經驗、警方在親密關係暴力案件中的即時處置策略，以及檢察官對違反保護令案件的刑事介入機制。

論壇同時跨海邀請澳洲MBCP Rebuild Program團隊分享經驗，介紹男性加害人行為改變處遇的運作模式，探討如何透過建立責任意識與行為改變機制，降低暴力再犯風險。

與會者指出，高危機家庭暴力案件往往涉及複雜的權力控制與持續性暴力風險，單一系統難以有效回應。唯有整合社政、警政與司法體系，建立即時通報、風險評估與跨系統決策機制，才能在關鍵時刻提升保護力道，避免悲劇發生。

聯合國婦女地位委員會第70屆會議（CSW70）今年將「確保婦女司法可近性」列為全球重要議題，強調各國應消除制度障礙，讓婦女在遭遇暴力時能真正獲得司法保護。現代婦女基金會表示，此次論壇不僅回應CSW70對於婦女司法可近性的全球倡議，也展現台灣在性別暴力防治與跨系統合作上的實務經驗。未來基金會將持續透過國際交流與政策對話，推動制度精進與司法改革。

現代婦女基金會 家庭暴力 親密關係

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