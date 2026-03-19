NGO CSW70論壇聚焦高危機家暴案 現代婦女基金會：制度須接得住受害者

近年台灣接連發生親密關係暴力致死案件，引發社會對家庭暴力高風險案件預警與司法回應機制的關注。繼日前於紐約舉辦實體平行論壇後，現代婦女基金會今（19）日再與國際蘭馨交流協會中華民國總會於台北舉辦「NGO CSW70線上論壇」，以「高危機及高風險家庭暴力案件的司法策略」為主題，邀集社政、警政、司法及國際加害人處遇專家探討在高度危險的家庭暴力情境中，如何跨體系合作提升回應速度與保護強度。

現代婦女基金會董事長潘維剛致詞時指出，司法可近性不只是法律上的權利，而是當婦女處於危險時，制度是否真的能及時接住她們。她表示，家庭暴力案件往往在悲劇發生前已有多次求助紀錄，但若風險評估與跨系統合作不足，仍可能讓受害者落入制度縫隙。希望透過第一線實務經驗分享，檢視現行制度在面對高危機案件時，是否具備更快速、整合且有效的回應能力。

論壇由台北地方法院家事庭庭長李莉苓主持，並邀請衛福部「紫絲帶獎」得主、主任檢察官蔡沛珊、家防官郭有軒，還有現代婦女基金會督導黃浚嘉、徐名筠分享第一線經驗，內容涵蓋台灣地區高危機家暴案件中的整合服務模式、法院駐點社工協助受害者制定安全計畫的經驗、警方在親密關係暴力案件中的即時處置策略，以及檢察官對違反保護令案件的刑事介入機制。

論壇同時跨海邀請澳洲MBCP Rebuild Program團隊分享經驗，介紹男性加害人行為改變處遇的運作模式，探討如何透過建立責任意識與行為改變機制，降低暴力再犯風險。

與會者指出，高危機家庭暴力案件往往涉及複雜的權力控制與持續性暴力風險，單一系統難以有效回應。唯有整合社政、警政與司法體系，建立即時通報、風險評估與跨系統決策機制，才能在關鍵時刻提升保護力道，避免悲劇發生。

聯合國婦女地位委員會第70屆會議（CSW70）今年將「確保婦女司法可近性」列為全球重要議題，強調各國應消除制度障礙，讓婦女在遭遇暴力時能真正獲得司法保護。現代婦女基金會表示，此次論壇不僅回應CSW70對於婦女司法可近性的全球倡議，也展現台灣在性別暴力防治與跨系統合作上的實務經驗。未來基金會將持續透過國際交流與政策對話，推動制度精進與司法改革。