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產量減蒜價卻跌 農糧署重啟收購救市…每斤28元以上護盤

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣進入蒜頭產季，農糧署啟動收購穩定蒜價。記者陳雅玲／攝影
雲林縣進入蒜頭產季，農糧署啟動收購穩定蒜價。記者陳雅玲／攝影

國產大蒜進入產季卻傳出蟲害減產，又遇價格不佳，蒜農苦不堪言。台灣蒜農協會今在雲林縣虎尾鎮召開產銷座談會，農糧署主祕陳立儀會中宣布，將啟動大蒜收購機制穩定價格，目標收購1千萬台斤濕蒜，價格每台斤28元以上，是繼2018年後再度啟動收購措施。

雲林為全台最大大蒜產地，種植面積占逾9成，目前正值採收期，卻因氣候影響，多個鄉鎮爆發葉蟎、薊馬等複合性病蟲害，導致蒜球偏小，嚴重者減產約3成，產量下降、價格卻未反映，蒜農等於白忙一場。立委張嘉郡、丁學忠、劉建國等人皆接獲農民陳情，要求農業部提出對策。

農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠表示，今年全國大蒜採收面積達5547公頃，高於合理生產面積5300公頃，但雲林部分地區受蟲害影響，整體產量仍減少約2成。目前田間價格每台斤約24至28元，明顯偏低，加上資材、肥料成本飆升，農民收益難以支撐生產成本。

為穩定市場，農糧署啟動收購措施，初步規畫由政府補助具行銷或加工能力的農民團體與農企業進場收購，目標量為1千萬台斤濕蒜，收購價格每台斤28元以上，各單位收購量設定為50萬至100萬台斤，農民端每分地收購上限為2800台斤，這也是2018年後再度啟動收購農作機制。

傅立忠表示，受中東戰事影響，油價與航運成本上升，未來進口蒜成本恐增加，國產蒜價格仍有上漲空間，呼籲農民不必急於拋售，可先進行烘乾儲存、分批釋出；若有烘乾需求，也可透過大蒜策略聯盟協助媒合，以提升整體收益。

雲林 丁學忠 農業部 農糧署

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