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首座政府場館取得碳足跡標籤 雪見遊客中心獲認證

中央社／ 苗栗縣19日電

雪霸國家公園管理處今天說，雪見遊客中心暨管理站完成碳盤查，場館服務碳足跡為22gCO₂e／m²·h，成為首座取得環境部場館服務碳足跡標籤的政府場館，將持續推動淨零行動。

雪霸國家公園管理處長林文和今天會同碳盤查專家、雪見地區部落各領域代表，共同為雪見遊客中心場館服務碳足跡標籤揭牌。林文和說，未來將持續透過節能設備更新、智慧能源管理與環境教育推廣，打造雪見遊憩區成為兼具生態保育、低碳旅遊與永續示範的公園。

雪管處指出，位於苗栗縣泰安鄉、海拔1870公尺的雪見遊憩區擁有豐富多樣的森林生態，民國113年起連續3年進行森林碳匯調查，並設立中海拔森林碳匯調查的永久樣區；114年起依據環境部與ISO相關標準進行雪見遊客中心暨管理站場館服務碳盤查作業，於今年初正式取得環境部場館服務碳足跡標籤認證。

雪管處說明，場館服務計算範圍涵蓋雪見遊客中心暨管理站、備勤空間與相鄰之休憩與停車空間，碳足跡總計為22gCO₂e／m²·h，其中98.6%來自「服務階段」，代表場館營運行為為主要排放來源。而所謂「22gCO₂e／m²·h」是指場館在提供服務過程中，每平方公尺每小時所產生的溫室氣體排放量。

林文和指出，這次碳足跡盤查過程中，管理處人員在相關專家協助下盤點各項碳排放設備並提出短、中、長期的節能及減碳策略，未來將持續推動各項減碳作為，同時進行園區碳匯的調查，以及汶水園區、觀霧、武陵遊憩區服務場館的碳足跡盤查，讓國家公園不僅守護自然生態，也成為氣候行動的示範場域。

國家公園 生態保育

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