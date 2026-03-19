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放寬外籍幫傭申請條件 蘇俊賓：百萬移工時代來臨但有四大缺口待補

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園副市長蘇俊賓指百萬移工時代即將來臨，但管理與服務量能未能跟進，呼籲中央重視。本報資料照片
桃園副市長蘇俊賓指百萬移工時代即將來臨，但管理與服務量能未能跟進，呼籲中央重視。本報資料照片

行政院放寬外籍幫傭申請條件引發各界討論，桃園副市長蘇俊賓今在院會點出「百萬移工時代來臨」，示警目前尚有四大缺口待補足，呼籲中央提早部屬，否則恐面臨更大的問題。行政院長卓榮泰則指示勞動部加強與地方政府合作，建立更友善的移工服務機制與環境。

蘇俊賓表示，全台合法移工從2023年66.4萬名提升到現在77萬名，失聯移工也從8.6萬名提高到現在9.5萬名。目前為止，合法與失聯移工總數已達86.5萬人，觀察近年趨勢，失聯移工也即將突破十萬大關。

面臨百萬移工時代來臨，蘇俊賓示警四大缺口亟待補足，分別是「移民訪視諮詢」、「外事警察」、「移工安置能量」與「移民署編制」。他表示，這些基層服務量能在全國各縣市都有明顯人力不足狀況，人均比逐年增高，只開放移工，未同步提升管理與服務量能，只是把亂象留在地方。

蘇俊賓指出，桃園目前合法移工約13.5萬名，移工訪視諮詢人力僅73名，每人須服務1853位移工，51名外事警察負擔比甚至達1比3000，而移民署桃園專勤隊編制39明，但尚有16名缺額。另外，因勞資糾紛或懷孕等特殊情況安置的移工也逐年增加，目前有208名，全國安置移工數則有981名。

蘇俊賓表示，源頭開放是社會發展的不得不然，但後續配套也應早部署。中央應跨部會預先編列員額與準備計畫，讓地方政府早些因應。

勞動部長洪申翰回應，目前也在加強跨國溝通，若移工本身沒有債務問題，失聯率較低，同時也將協助家庭雇主教育，確保家事移工權益；行政院長卓榮泰指示勞動部加強與地方政府合作，建立更友善的移工服務機制與環境，在失聯移工部分也應訂出有效管理措施。

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