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外籍幫傭申請鬆綁 罕病基金會估衝擊不會太大

中央社／ 台北19日電

行政院會通過鬆綁外籍幫傭申請。罕見疾病基金會評估，因多數需求是外籍看護工，衝擊不會大於免評巴氏量表開放；長照專家則擔心家事移工市場更混亂、人力是否充足。

行政院會今天拍板放寬外籍幫傭申請條件，4月13日起，家有未滿12歲孩童即可申請外籍幫傭，每月須繳納就業安定費新台幣5000元；家有罕病兒或是3名未滿12歲兒童等特殊需求家庭，就安費降為2000元，申請案也將優先審核。

針對外界擔憂排擠罕病童權益，罕見疾病基金會執行長陳冠如今天告訴中央社記者，這次開放的是外籍幫傭，主要是輔助性家務幫手；對罕病家庭而言，多數實際需求仍是外籍看護工，評估新制帶來的衝擊，應不至於比去年開放長者免評巴氏量表申請外籍看護工更大。

陳冠如說明，罕病家庭處境弱勢，許多個案長期臥床，照護責任重且密度高。若外籍看護工有選擇，通常傾向較輕鬆的工作，自去年8月1日80歲以上免評巴氏量表新制上路後，因部分長者仍具互動能力，使罕病家庭與一般長者家庭之間，可能出現聘僱外籍看護工的競爭。

陳冠如提到，主管機關表態增加引進外籍看護工人數，目前尚未聽聞有罕病家庭無法聘請看護，但仍須關注相關政策的後續影響；呼籲因應長照3.0政策，應進一步擴大喘息服務與居家服務的量能，讓家庭照顧者能夠獲得適當休息，避免因長期壓力過大而選擇離開照護現場。

中華民國家庭照顧者關懷總會常務理事陳正芬指出，自從去年開放逾80歲長者免經評估，可申請聘僱看護移工之後，家事移工市場就變得混亂；如今若又放寬家有未滿12歲孩童即可申請外籍幫傭，「很懷疑人力是否充足」。

陳正芬說明，雖然按照規定，外籍家庭看護工勞動契約薪資是新台幣2萬元，但近期長期照顧家庭中，如果有需求較複雜，尤其需要翻身、與被照顧者同住一室等，如果不提高金額，幾乎都聘不到，因此案家只能自行與人力仲介公司加價處理。

對於有未滿12歲孩童的家庭，陳正芬指出，其所需要的照顧時間，較長照家庭需要的時間又更短；加上國內移工逃逸問題嚴重，開放聘僱外籍幫傭後，恐進一步加劇整體家事移工的人力需求和流動。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁則認為，現代雙薪家庭的最大痛點，不是孩子的教育問題，而是下班後的家事勞務，導致父母與孩子間缺乏高質量的陪伴；外籍家庭幫傭有望幫助父母從繁重的家務中解脫，減少「育兒焦慮」。

巴氏量表 外籍幫傭 家庭

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