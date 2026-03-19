南投焚化爐爭議延燒…彭啓明鼓勵縣市互助 莫有本位主義

南投縣政府16日續辦名間焚化爐案二階環評範疇界定會議時，反對民眾於現場和警方爆發嚴重衝突。環境部長彭啓明今指出，南投焚化爐興建之前應源頭減量，能透過源頭減量，也鼓勵各縣市不要有本位主義，若有餘裕量能應該互助協調。

環境部長彭啓明今出席「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展開幕記者會，媒體聯訪問及南投名間焚化爐的爭議，他說，環保署時代推動一縣市一焚化爐政策，現在只剩南投和離島還沒有焚化爐，南投堆置的垃圾已經超過32萬噸，垃圾就像癌症一樣日積月累，丟在那不處理也實在不行。

彭啓明說，近期很多縣民都關心焚化爐的汙染是否影響茶葉生長等，這些聲音都有被聽見，鼓勵南投縣政府在興建焚化爐之前可以做更多源頭減量工作，包含做好垃圾分類和再利用，讓整體垃圾量可以降低，而南投也在興建生質能中心，也可以與其他縣市互惠。

彭啓明表示，部分中部各縣市垃圾焚燒量仍有餘裕，鼓勵大家不要有本位主義，樂見各縣市間在垃圾處理上能有更多互助和協調，例如利用「雞尾酒式療法」處理垃圾，不是只有焚化爐，而是要多管齊下。

彭啓明強調，本案開發場址有一塊是特農區，屆時送到中央區域計畫委員會時，環境部及農業部都會嚴格審核和把關。