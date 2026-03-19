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襯衫領口泛黃沒救了？日本爸揭除漬妙招 家中常見「2法寶」就解決

聯合新聞網／ 綜合報導
襯衫穿久了容易留下黃色汙垢，讓許多人相當頭痛。示意圖／ingimage
襯衫穿久了容易留下黃色汙垢，讓許多人相當頭痛。示意圖／ingimage

許多公司皆要求員工須著正裝，但襯衫穿久了，不免會出現泛黃的狀況，讓不少人相當頭痛。日本一名二寶爸也曾因「泛黃襯衫」頭痛不已，面對洗不掉的汙漬更產生「這衣服該丟了」的想法，直到從事洗衣工作的朋友分享，他才發現只要使用家中常見的「2法寶」洗碗精及牙膏，便能輕鬆對抗惱人黃垢。

日本一名33歲的二寶爸，日前在社群平台X分享「對付襯衫頑固黃漬」的妙招。他在文中提到，過去他見到襯衫的領口或袖口泛黃，總會用漂白水清洗，但是幾乎洗不掉，更產生「這衣服的壽命已到盡頭」的想法。直到3年前，他請教一名在洗衣店工作的朋友，這才知道只要使用家中常見的「洗碗精」和「牙膏」，即可去除襯衫黃漬。

二寶爸詳細說明清潔方式，首先將洗碗精、牙膏以1比1的比例混合，接著塗抹在襯衫泛黃處，並用舊牙刷輕輕地「點狀敲擊」，讓清潔劑滲入其中。最後，將襯衫放到約40°C的溫水中浸泡30分鐘，之後再直接放進洗衣機正常清洗即可。

貼文曝光後，許多網友都感謝原PO傳授妙方，「如果早知道可以這樣，我就不用把襯衫丟掉了」、「謝謝你提供有用的資訊」、「原來如此，我會試試看的」，也有人分享「我媽媽在30年前就用過這個方法了」、「這方法是有科學根據的，洗碗精具有分解油脂的作用，而牙膏則帶有研磨效果」。

家中常備的日用品，不時都能成為衣服的清潔救星。《元氣網》曾報導，若衣物不慎沾到油漬，只要在上頭撒嬰兒爽身粉，再用衣服上乾淨的部分輕輕摩擦吸收，即可簡單去漬，且整個過程不到1分鐘。

日本 洗碗精

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