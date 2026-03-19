聖文森副總理訪馬偕 借重台經驗推動醫療轉型

友邦聖文森副總理李柯克今天率團訪問馬偕紀念醫院，盼借重台灣在醫療科技與制度建置經驗，推動聖國醫療轉型，未來希望建立年度定期醫療訪問機制，強化當地醫療韌性。

馬偕醫院今天下午發布新聞稿指出，聖文森及格瑞那丁副總理李柯克（St. Clair Leacock，另譯：李考克）率團參訪馬偕紀念醫院，就醫療體系建置、健康資訊系統導入及專科人力培育等關鍵議題交流討論。

李考克致詞時強調，「健康是國家發展的基礎」，並指出聖文森正積極推動新醫院建設，但仍面臨資源整合、醫療可近性與人力匱乏等挑戰，特別是麻醉專科人力短缺已影響手術室運作，且在糖尿病、腎衰竭及癌症治療等領域有急迫需求。

此外，聖國醫療紀錄目前仍以紙本為主，李考克表示，期盼借重台灣在醫療科技與制度建置的經驗，推動健康資訊系統數位化，希望未來能與馬偕建立「年度定期醫療訪問機制」，逐步改善當地醫療品質。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，馬偕長年投入國際醫療服務，醫療發展不僅在於技術提升，更需結合制度建構與人才培育。

張文瀚說，過去10年間馬偕與聖文森共同推動多項醫療合作計畫，始終以在地需求為出發點，量身規劃最適切合作方案，並與外交部、國合會及駐外館處密切合作，確保各項計畫順利執行。

馬偕醫院醫務管理部暨國際醫療中心主任蔡維德簡報說明，雙方自2017年起推動多項合作，已培訓56名聖國醫事人員來台，並透過「種子教師培訓（TOT）」模式，在當地培育逾500名救護人員，建立緊急醫療體系。

蔡維德表示，馬偕團隊於2024至2025年間持續參與小安地列斯群島醫療援助隊（LAMAT醫療團）任務，提供心臟及耳鼻喉等專科技術交流。未來將針對聖國新醫院需求，規劃導入HIS健康資訊系統，整合臨床與行政作業以提升運作效率。

張文瀚強調，未來馬偕將持續透過HIS系統輸出與醫療人才扎根，實質協助聖文森提升醫療韌性，以醫療外交具體實踐人文關懷，穩固兩國外交情誼。