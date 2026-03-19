放寬外籍幫傭 勞動部：提升生育率、女性勞參率不是政策目標

外籍家庭幫傭新制，將於4月13日上路，放寬至12歲以下的一孩家庭就具聘僱資格。針對外界質疑開放家庭幫傭無法提高女性勞參率、生育率，勞動部次長李健鴻今說明，提振生育率、女性勞參率不是開放外傭的政策目標，只是在眾多的續留職場的政策裡，再多加一項選擇。

李健鴻說，放寬申請資格後，勞動部據衛福部、內政部數據推估，將新增144萬戶適用。其中，罕病、身障、特境及發展遲緩兒童、以及身障或單親家長者，總計5萬3200戶、6萬346名孩童，這些都是優先照顧的特殊需求家庭。

李健鴻解釋，雖沒有量化調查推估需求，但透過訪談罕病、特境、一般家長獲知什麼狀況下需要家務幫手，也透過既有勞保資料分析、輔以訪談，歸算2萬9000到3萬元是多數家庭可負擔的費用。

他進一步說，這些具聘僱外籍幫傭資格的家戶，實際上還要考量費用、居家空間、孩童語言文化、適應教養等，他預期將是漸進式申請，不會一下子申請爆量，且跟現有托育資源是互補的，不會取代之。

托育及就業政策催生聯盟指出，新加坡大量引進外籍家務工後，生育率甚至下跌；托盟去年調查也顯示，就算聘了外籍幫傭，6成本來就在就業女性仍會繼續就業，剩下4成沒就業的，也僅1成會返回職場，對提振女性勞參率幫助也不大，質疑開放外籍幫傭政策只是一場政策幻覺、不實謊言。

對此，李健鴻回應，各國生育率涉及因素複雜，提高生育率並未被列為放寬家庭幫傭的政策目標，婦女勞參率也不是考量重點，因為已經有其他政策在推動女性勞參率了。開放外籍幫傭，是在眾多協助安心續留的政策裡，再多加一項選擇。

此外，外界也質疑勞動部並未進行事前的需求評估、以及就業市場、性別影響及人權評估。李健鴻說，行政院性平會去年確實有要求若鬆綁外籍幫傭，就必須要有性別影響評估，經詢問行政院，必須先由院會正式拍板定案，才能啟動評估，勞動部將於下一次的性平會提出評估報告。

而為降低本國保母、托育人員的就業衝擊，勞動力發展署署長黃玉齡說，將協助開拓勞務市場，在育兒指導員工作上增加就業機會，由衛福部強化托育人員媒合平和，勞動部則是在台灣就業通網站開設專區，協助家事服務人員媒合工作。精進專業技能部分，也將提供專案計畫，若參加職訓會有獎勵措施，假設找到新工作，也不排除發放就業獎勵。

記者會上，記者提問外籍幫傭的工作內容與保母、托育人員有何不同？衛福部次長呂建德解釋，幫傭入台前，就會接受職前教育，來台後也會有強化兒童照顧的繼續教育；衛福部社家署副署長張美美說，當孩子在家，原則上就是由父母盡照顧責任，外籍幫傭只是家務幫手的角色，根據兒童托育服務法規定，必須辦理登記、受過專業訓練才是專業托育人員。