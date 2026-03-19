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宜花周末防局部大雨 下周各地天氣穩定、溫暖偏熱

中央社／ 台北19日電
氣象署表示，明天、21日北、東部有雨偏涼，高溫約攝氏22至24度，其中明晚至21日清晨宜花地區防局部大雨；22日水氣減少，雨區縮減，北、東部高溫可回升至26度；下週天氣穩定，各地溫暖偏熱。氣候示意圖。圖／AI生成
氣象署表示，明天、21日北、東部有雨偏涼，高溫約攝氏22至24度，其中明晚至21日清晨宜花地區防局部大雨；22日水氣減少，雨區縮減，北、東部高溫可回升至26度；下週天氣穩定，各地溫暖偏熱。氣候示意圖。圖／AI生成

氣象署表示，明天、21日北、東部有雨偏涼，高溫約攝氏22至24度，其中明晚至21日清晨宜花地區防局部大雨；22日水氣減少，雨區縮減，北、東部高溫可回升至26度；下週天氣穩定，各地溫暖偏熱。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天、21日鋒面在台灣東北部海面，另外東北季風持續影響，桃園以北、東半部地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，其中明晚至21日清晨宜花地區防局部大雨。

張承傳指出，22日東北季風減弱、轉偏東南風，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

張承傳提到，23至26日水氣更少，各地大多為晴到多雲，午後宜花地區、大台北山區有零星短暫陣雨。目前觀察27日才會有下一波鋒面通過及東北季風增強，屆時再有雨轉涼。

氣溫方面，張承傳說，明天、21日北部、東半部高溫約22至24度，中南部地區約27至30度，由於這波東北季風冷空氣不強，各地低溫約16至19度；22日起東北季風減弱，北部、東半部高溫可回升至26度，其他地區變化不大。下週天氣穩定，各地氣溫還會再回升1、2度，感覺溫暖偏熱。

張承傳提醒，22至25日馬祖、金門全天，以及22至24日北部清晨易有局部霧或低雲，影響能見度。另外，明天東南部沿海地區留意長浪，西半部、東南部空曠地區則可能會有8級強陣風。

氣象署 高溫 中央社 東北季風

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