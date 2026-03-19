桃園試辦大型重機停機車格 學者肯定但「執法恐有灰色地帶」

桃園市政府交通局宣布，將自4月1日起推動「大型重型機車停放路邊機車格」試辦計畫，開放紅、黃牌大型重機可停放於全市路邊機車格，盼透過空間共享機制，提升停車資源使用效率，並改善重機族長期面臨的停車困境。

中華大學區域運輸發展研究中心主任羅仕京表示，台灣交通環境複雜、運具種類多元，且各類運具操作型態差異大。大型重機在操作上接近一般機車，但在法規定位上卻比照汽車。依現行規定，大型重機應停放於汽車格，但實務上不僅空間利用效率不佳，也容易引發汽車駕駛觀感疑慮。

羅仕京指出，若改以機車格停放，現行機車格尺寸普遍偏小，大型重機在進出與起步時的動線與一般機車不同，可能衍生與其他車輛交織、干擾的情形。此外，大型重機依法不得在車道中並行，但在機車格狹小空間操作時是否違規、要如何起步？容易出現灰色地帶。

羅仕京認為，此次試辦政策方向正確，但細節設計仍待補強，包括停車格尺寸、停放方式（如平行或斜放）、動線規畫均需審慎評估。他也提醒，在機車格供給本就不足的地區，若大型重機一車占用兩格，恐引發一般機車族不滿，甚至增加車輛糾紛與衝突風險。

至於是否應畫設專用大型重機停車格，羅仕京表示，分流管理理論上較為理想，但在停車空間有限的情況下，如何配置比例將成難題。他舉例，如同電動車充電車位常出現空位置，但燃油車無法使用，易造成資源閒置與使用者不公平感，未來若設置專用重機格位，也可能出現類似爭議。

羅仕京強調，目前整體停車資源仍屬供不應求，在多元運具並存的環境下，政策需在效率與公平之間取得平衡。建議地方政府在試辦期間持續蒐集使用數據與民眾意見，滾動檢討配套措施，才能逐步建立更完善的停車管理制度。