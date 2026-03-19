快訊

外資大逃殺！這檔傳產龍頭股竟高居賣超第二名 但買超力積電8.6萬張

女輔導員拍8男童「全裸共浴圖」...重判8年半變11月徒刑 判決理由曝光

利率連八凍 央行放寬第二戶成數管控至六成

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園試辦大型重機停機車格 學者肯定但「執法恐有灰色地帶」

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
桃園市將自4月1日起推動「大型重型機車停放路邊機車格」試辦計畫，開放紅、黃牌大型重機可停放於全市路邊機車格，今天已經看到有大型重機搶先體驗。記者季相儒／攝影
桃園市將自4月1日起推動「大型重型機車停放路邊機車格」試辦計畫，開放紅、黃牌大型重機可停放於全市路邊機車格，今天已經看到有大型重機搶先體驗。記者季相儒／攝影

桃園市政府交通局宣布，將自4月1日起推動「大型重型機車停放路邊機車格」試辦計畫，開放紅、黃牌大型重機可停放於全市路邊機車格，盼透過空間共享機制，提升停車資源使用效率，並改善重機族長期面臨的停車困境。

中華大學區域運輸發展研究中心主任羅仕京表示，台灣交通環境複雜、運具種類多元，且各類運具操作型態差異大。大型重機在操作上接近一般機車，但在法規定位上卻比照汽車。依現行規定，大型重機應停放於汽車格，但實務上不僅空間利用效率不佳，也容易引發汽車駕駛觀感疑慮。

羅仕京指出，若改以機車格停放，現行機車格尺寸普遍偏小，大型重機在進出與起步時的動線與一般機車不同，可能衍生與其他車輛交織、干擾的情形。此外，大型重機依法不得在車道中並行，但在機車格狹小空間操作時是否違規、要如何起步？容易出現灰色地帶。

羅仕京認為，此次試辦政策方向正確，但細節設計仍待補強，包括停車格尺寸、停放方式（如平行或斜放）、動線規畫均需審慎評估。他也提醒，在機車格供給本就不足的地區，若大型重機一車占用兩格，恐引發一般機車族不滿，甚至增加車輛糾紛與衝突風險。

至於是否應畫設專用大型重機停車格，羅仕京表示，分流管理理論上較為理想，但在停車空間有限的情況下，如何配置比例將成難題。他舉例，如同電動車充電車位常出現空位置，但燃油車無法使用，易造成資源閒置與使用者不公平感，未來若設置專用重機格位，也可能出現類似爭議。

羅仕京強調，目前整體停車資源仍屬供不應求，在多元運具並存的環境下，政策需在效率與公平之間取得平衡。建議地方政府在試辦期間持續蒐集使用數據與民眾意見，滾動檢討配套措施，才能逐步建立更完善的停車管理制度。

重機 地方政府 桃園

延伸閱讀

4月上路！桃園新制「大型重機停機車格」 專家：提升路側停車格效率

大型重機福音！桃園開放全市機車格停放 政策4月上路

桃園這4里試辦專用垃圾袋逾4年 里長盼隨袋徵收先行

105市道改善傳禁行機車引議 學者：須有客觀數據佐證

相關新聞

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台鐵驚傳昨天富岡機廠一名陳姓員工，執勤期間喝酒，甚至持刀進入作業場所意圖攻擊領班。台鐵公司表示，當下即通報鐵警處理，今上午也召開檢討會議，後續將從嚴究責及處分。

鼠蹊部莫名「鼓起一包」 排尿用力過度竟疝氣…醫：年輕人重訓也中招

一名65歲男性近期發現鼠蹊部莫名「鼓起一包」，有時躺下或用手推還能縮回去，便不以為意。後來下腹的異物感加重、伴隨疼痛且排尿不順，求診檢查竟是「腹股溝疝氣」。因男子攝護腺肥大，導致排尿費力，加上長期便秘，使腹腔壓力持續升高，加上年長者腹壁肌肉薄弱，疝氣發生率是一般男性的2倍。

中東戰火引旅遊糾紛 觀光署：34起案件 多為退費爭議

美以空襲伊朗，中東戰事未歇，外交部陸續調升伊朗、以色列在內等10國的旅遊警示，也引發旅遊糾紛。交通部觀光署統計，自3月1日至3月19日止，共收到34件涉中東旅遊行程消費爭議案，主要樣態均為解約退費金額爭議，目前均委託中華民國旅行業品質保障協會進行申訴調處。

常頭痛原因藏在散光？每3人就有1人中招 驗光師：眼鏡恐成負擔

研究指出，散光未正確矯正者約每3人就有1人出現頭痛。長期用眼過度不僅造成不適，也會加劇眼睛疲勞；驗光師提醒，若未精準配鏡...

快移除！Chrome擴充功能「百萬人超愛用」 竟變成惡意程式

不少上班族時常會用AI和Chrome外掛輔助日常工作大小事，但沒想到反而變成竊取自己資訊的工具！外媒警告，一款擁有百萬人使用、「超受歡迎」的Chrome熱門的擴充功能「Save image as Type」，含有惡意程式，Chrome擴充功能已標記「移除」，呼籲使用者火速移除。

桃園試辦大型重機停機車格 學者肯定但「執法恐有灰色地帶」

桃園市政府交通局宣布，將自4月1日起推動「大型重型機車停放路邊機車格」試辦計畫，開放紅、黃牌大型重機可停放於全市路邊機車格，盼透過空間共享機制，提升停車資源使用效率，並改善重機族長期面臨的停車困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。