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4月上路！桃園新制「大型重機停機車格」 專家：提升路側停車格效率

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
桃園市將自4月1日起推動「大型重型機車停放路邊機車格」試辦計畫，台灣多數道路呈中間高、兩側低的設計，林志學建議建議停放時採車尾朝路側、車頭朝外的方式，有助於起步離開。記者季相儒／攝影
桃園市將自4月1日起推動「大型重型機車停放路邊機車格」試辦計畫，台灣多數道路呈中間高、兩側低的設計，林志學建議建議停放時採車尾朝路側、車頭朝外的方式，有助於起步離開。記者季相儒／攝影

桃園市政府拍板自4月起試辦大型重型機車停車新制，比照一般機車收費，並開放停放於機車格，原則採「一車一格」，若車身較長，得以斜向方式跨停2格，引發外界討論。台灣交通安全協會副理事長林志學認為此舉對於有限的路側停車空間而言，有助提升整體使用效益。

針對政策效益，林志學表示，過去大型重機多停放於汽車格，一輛車即占用整個車位，實際空間利用效率不高，很多空間被浪費掉。若改為開放停放機車格，僅少數大型重機車輛才會需要使用汽車格，對於有限的路側停車空間而言，有助提升整體使用效益。

在停車安全方面，林志學指出，實務上較少發生大型重機停放機車格引發擦撞的情況，即使開放停放，重機騎士多會自行評估空間，不致集中於擁擠區域。他也提醒，停車時仍應遵守不得超出格線的原則，車體較大的車輛可採斜停方式，以兼顧安全與空間利用。

此外，他從騎乘經驗分析，台灣多數道路呈中間高、兩側低的設計，一般機車較易牽出，但大型重機因車重較高，有時候不好將車牽出來，建議停放時採車尾朝路側、車頭朝外的方式，有助於起步離開。

重機 機車 桃園

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