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中東戰火引旅遊糾紛 觀光署：34起案件 多為退費爭議

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
美以空襲伊朗，中東戰事未歇，也引發旅遊糾紛。圖為杜拜國際機場附近燃料設施16日起火竄出濃煙。法新社
美以空襲伊朗，中東戰事未歇，也引發旅遊糾紛。圖為杜拜國際機場附近燃料設施16日起火竄出濃煙。法新社

美以空襲伊朗，中東戰事未歇，外交部陸續調升伊朗、以色列在內等10國的旅遊警示，也引發旅遊糾紛。交通部觀光署統計，自3月1日至3月19日止，共收到34件涉中東旅遊行程消費爭議案，主要樣態均為解約退費金額爭議，目前均委託中華民國旅行業品質保障協會進行申訴調處。

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今在行政院會後記者會，報告中東情勢因應作為。他說，統計至3月18日，共有486位國人向各外館處尋求協助，並已協助2397位國人平安返國；根據最新統計，相關館處已無其他國人表達立即離境需求。

陳詠博提到，近期仍有滿多國人搭乘商業航班前往杜拜或於杜拜轉機，統計至3月18日，目前仍有2700多人；外交部特別呼籲，目前中東戰事未歇，希望國人非必要暫勿前往當地，若有必要前往，務必要外交部領事事務局登錄旅外國人動態，以利相關駐外館處能及時提供必要協助。

針對旅遊糾紛一事，觀光署說明，上述34件爭議案件，糾紛主因皆為解約退費金額問題。針對旅客與旅行社間爭議，目前由觀光署委託旅行業品質保障協會先行申訴調處。

觀光署強調，若經調處仍無法解決，旅客可依消費者保護法第43條第3項規定，向地方政府消費者保護官提出申訴並進行協商；或依第44條規定，向消費爭議調解委員會申請調解；亦可依第47條至第55條規定提起消費訴訟，以維護自身權益。

退費 中東 外交部 觀光署 交通部

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