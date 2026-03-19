中東升高紅色警示 觀光署：34件旅遊糾紛多為退費爭議

中東戰事未歇，外交部已將伊朗、以色列等國旅遊警示調整為第4級紅色警示。根據交通部觀光署統計，自3月1日至3月19日止，共收到34件涉中東旅遊行程消費爭議案，主要樣態均為解約退費金額爭議，目前均委託中華民國旅行業品質保障協會進行申訴調處。

外交部今於行政院會報告「中東情勢因應之外交部最新應變作為」。根據報告，截至18日止，中東地區各駐外館處主動關懷民眾達6,730人次，接獲尋求協助民眾共486人，並已有2,397人順利返抵國門。另依各館處通報，目前已無有意緊急離境的民眾。

外交部指出，旅遊警示屬提供民眾出國參考之建議性資訊，與國外旅遊定型化契約條款之適用並無必然關係，對於旅行團出團、契約履行及退費等消費爭議，亦不具強制拘束力。

外交部表示，民眾如遇相關消費爭議，建議可向主管機關觀光署或旅行業品質保障協會反映。

觀光署說明，上述34件爭議案件，糾紛主因皆為解約退費金額問題。針對旅客與旅行社間爭議，目前由觀光署委託旅行業品質保障協會先行申訴調處。

觀光署強調，若經調處仍無法解決，旅客可依消費者保護法第43條第3項規定，向地方政府消費者保護官提出申訴並進行協商；或依第44條規定，向消費爭議調解委員會申請調解；亦可依第47條至第55條規定提起消費訴訟，以維護自身權益。