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人口老化加劇 柳營奇美推失智症門診照護家庭諮詢

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南溪北人口老化加劇，柳營奇美醫院力推推失智症門診照護家庭諮詢服務。記者謝進盛／攝影
台南溪北人口老化加劇，柳營奇美醫院力推推失智症門診照護家庭諮詢服務。記者謝進盛／攝影

台南溪北地區老年人口及失智人口不斷攀升，資料顯示逾5成家庭尚未利用長照資源。柳營奇美醫院推動失智症門診照護家庭諮詢服務，期透過門診照護及家庭諮詢介入，為偏鄉失智照護提供關鍵解方。

柳營奇美神經內科主任吳明修表示，根據院方2025年資料分析顯示，失智症患者從發病到確診時間平均為1.1年，其中最短不到1年，最長達13年；門診個案平均追蹤年限則為6.4年，最長追蹤紀錄已達19.5年。

吳明修指出，失智患者多半合併多重慢性疾病，導致家庭照顧壓力沉重，門診失智病人平均年齡約81至82歲，常伴隨「三高」問題，依序為高血壓、高血脂及糖尿病；亦有35.5%曾發生過頭部外傷、29.5%有中風紀錄等。

臨床上，高達95.7%患者面臨記憶衰退困擾，72.7%存在跌倒風險，並伴隨營養、藥物使用、睡眠及精神症狀等問題。目前主要照顧者以配偶及子女為主（各占30.3%），外籍看護則占25%。

值得注意的是，在排除已聘請外籍看護的家庭後，仍有52.4%家庭尚未利用長照資源。因此由門診主動發掘潛在需求並及早介入格外重要。

吳明修指出，目前健保針對「失智症門診照護家庭諮詢」提供給付，對象為臨床失智評估量表（CDR）≧1或簡易心智量表（MMSE）≦23分的患者，每年可諮詢2次。若不符合上述條件但有照護需求者，亦可經醫師評估後轉介給個案管理師，依照病人狀況，協助照顧者了解失智症照護重點，內容涵蓋藥物使用管理、防跌倒安全指導、長照資源諮詢，病人記憶力與認知功能訓練、營養與生活照護建議等。

他表示，柳營奇美醫院失智症門診照護家庭諮詢服務自推動以來，每年門診諮詢人次從2016年398人次，逐年增長至2025年1233人次，10年來累積服務超過7000人次，透過院內實證研究分析2022年接受失智症個案管理師諮詢病人發現，在2023年住院率明顯低於未接受諮詢病人，顯示專業諮詢在預防性照護中重要價值。

柳營奇美醫院神經內科主任吳明修。記者謝進盛／翻攝
柳營奇美醫院神經內科主任吳明修。記者謝進盛／翻攝

老年人口 奇美醫院 外籍看護

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