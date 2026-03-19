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農糧署赴雲林說明大蒜產銷穩定措施 達成3共識

中央社／ 雲林縣19日電

農糧署今天應台灣蒜農協會之邀到雲林縣說明大蒜產銷穩定調節措施，達成3大共識；農糧署提醒，受中東戰爭影響國際油價上漲、航運成本增加，預估進口蒜成本會提高，國產蒜價看俏。

根據農糧署統計，國產蒜頭今年採收面積5547公頃，較合理生產面積5300公頃，增約4%。然而土庫等4鄉鎮的蒜田出現葉蟎、薊馬間接影響收成，整體而言今年產量略減1成。

台灣蒜農協會今天邀請民進黨立委劉建國和農糧署主秘陳立儀、中區分署長陳尚仁等人到雲林縣聽取蒜農的心聲，並在座談會中達成共識，以政府支持、民間協助方式，穩定大蒜價格。

農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠說，協會反映近日產地濕蒜每台斤新台幣24至28元，低於種植成本，加上近年資材、肥料和農藥價格上漲，希望農糧署啟動穩定價格措施。

會中農糧署說明大蒜穩價措施，總量目標達1000萬台斤，此次將輔導雲林縣大蒜產業策略聯盟公開遴選協會成員具備大蒜行銷或加工能力及曾配合政府產銷政策的農民團體或農企業，各單位最低收購量為50萬台斤，最高100萬台斤；針對農民端的收購上限，訂為每0.1公頃2800台斤濕蒜，且需為申報114/115年期種植登記有案者。

同時，明定收購單位應以濕蒜每台斤28元以上價格向農民收購；另針對進口大蒜加強原產地鑑定，並由台灣蒜農協會協助檢查，防堵帶土與病蟲害不合格蒜頭流入市場。

劉建國強調，他將持續與農業部溝通爭取，建立起一套長期穩定的機制，讓農民不用每年採收，都面臨價格下跌的問題。

農糧署提醒蒜農，受中東戰爭影響國際油價上漲、航運成本增加，進口蒜頭成本會提高，後續國產蒜價看好。呼籲不要急著拋售，建議蒜農先將蒜頭烘乾後，再視時機賣出。倘若農民沒有烘乾設備，可洽大蒜策略聯盟進行媒合。

農業部 國際油價 劉建國

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