影／5旬男連超商咖啡都拿不起來 別忽略高爾夫球肘作怪

彰化縣51歲巫先生近一年來深受右手肘刺痛之苦，後來甚至連一杯咖啡都拿不起來，才驚覺事態嚴重，經衛福部彰化醫院復健科主任廖宜新診斷為高爾夫球肘，接受體外震波治療才減輕疼痛，回復握力。

巫先生說，近一年來舉凡用力握拳、扭毛巾、轉門把甚至提重物，手肘內側都會傳來一陣陣揪心的抽痛，直到某次在超商買咖啡時，右手竟無力拿起杯子，才嚇得快就醫。

廖宜新說，巫先生的症狀就是俗稱的高爾夫球肘，醫學名稱為「肱骨內上髁炎」，是一種常見的肌腱病變，發生在手肘內側，與發生在手肘外側的「網球肘」相對。初期往往只有隱約痠痛，若未及時處理，疼痛會向手臂延伸，嚴重時甚至會出現手麻、抓握無力等神經受壓迫或肌腱撕裂症狀。

在工廠工作20多年的巫先生說，他的工作需扭動手肘和手腕，可能是造成高爾夫球肘的原因，起初他貼藥布，但症狀不見改善，反而日益惡化。就醫後先接受藥物與常規復健，效果並不明顯，經與醫師討論，決定採體外震波治療，經過10次療程後，目前右手肘的無力感已消失，終於能正常工作與生活。

廖宜新說，體外震波治療是利用高能量聲波撞擊受傷組織，產生發炎反應，並藉由血管新生作用，帶走發炎物質，進而重新啟動組織修復機制，在改善患者最在意的「握力」指標上，效果很不錯。

在體外震波治療過程中，需精準定位患部的範圍與深度，並依據患者情況調整治療強度、頻率與劑量，同時考量肌肉與骨骼的相對位置，以不同角度將震波精準導入患部。廖宜新說，一般而言，一次治療施打2千至3千次震波，治療當下可能有點刺痛感，甚至隔天都還會疼痛，但疼痛感會隨著療程，逐次減輕。

廖宜新說，高爾夫球肘並非運動員專利，長期使用滑鼠的上班族、需頻繁翻閱書籍、搬運重物、操作機械的勞工等，甚至常炒菜的人也都是高風險族群。

廖宜新說，體外震波可以治療骨關節及軟組織的相關疾病，不只是高爾夫球肘，媽媽手、網球肘、板機指及慢性肌腱炎、慢性軟組織疼痛等也都有不錯的治療效果。