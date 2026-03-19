溫差大！周六探14度、周日又飆30度 醫示警「心血管疾病風險高」

北部今天氣溫明顯下降，氣象專家吳德榮預測，這波濕涼感一路持續到周六，最低溫下探14度，周日隨即回暖，高溫可望達到30度，溫差劇烈；而每逢劇烈溫差時節，都會增加腦中風、心肌梗塞的發生率；雙和醫院心臟內科主治醫師林鈺凱指出，只要出現胸悶、噁心、冒冷汗等症狀，一定要盡速就醫，極可能是心肌梗塞的警訊。

林鈺凱表示，台灣高齡人口眾多，血管就如同使用多年的水管，隨時間逐漸老化、狹窄，血管內皮細胞逐漸增厚，若合併高血脂、慢性病控制不佳等因素，脂肪便可能在血管壁堆積，形成所謂的「動脈粥狀硬化」。當斑塊逐漸堆積，血管腔變窄，血流速度下降，嚴重時甚至完全阻塞，影響心臟正常供血功能。

其中最危險的情況，是急性心肌梗塞的發生。林鈺凱說，當不穩定的脂肪斑塊突然破裂，血液中的血小板與凝血物質會迅速聚集，形成「紅色血栓」，短時間內完全堵塞血管，使供應心臟的血流瞬間中斷。此時患者可能出現劇烈胸痛、胸悶，甚至合併冒冷汗、噁心與致命性心律不整，往往在短時間內奪命。

不過，並非所有心肌梗塞都以劇烈症狀表現，有些患者是因斑塊表面侵蝕，形成較為緻密的「白色血栓」，逐漸使血管狹窄；也有些屬於長期累積的慢性狹窄，患者在活動時會出現胸悶、胸痛或呼吸困難，甚至連日常生活都感到吃力，卻常被忽視。

林鈺凱表示，近期氣溫變化大，血管容易因收縮導致負荷增加，正是心肌梗塞的好發時機。若民眾出現活動時胸悶、胸痛，並伴隨噁心、冒冷汗等症狀，應高度懷疑心肌梗塞，切勿延誤就醫，面對心血管疾病這項「無聲殺手」，及早警覺、及時就醫，才能避免憾事發生，守護自己與家人的健康。