逾10億人患精神疾病…研究曝憂鬱症患者若具病識感 就醫率增57%

全球「心情不美麗」的人數突破10億大關，其中憂鬱症與焦慮症最普遍，但僅9%的憂鬱症患者獲得治療。研究顯示，當患者內心願意「認帳」、具有「病識感」，就醫率增加57%。

提升「病識感」是憂鬱症就醫關鍵，董氏基金會今天透過新聞稿，引述一篇2025年7月發表於英國醫學雜誌精神健康（BMJ Mental Health）期刊的研究，提醒提升憂鬱症患者對症狀後果、治療效果及疾病認同的理解，能有效預測並促進其採取治療行動。

這項研究由德國海德堡大學醫院研究團隊進行，研究對象為871名平均37.5歲、具中度憂鬱症狀，且過去1年未就醫的成人。受試者完成網路篩檢與回饋後，填寫關於疾病信念的簡短問卷，並於後續6個月內，評估是否開始接受心理治療或服用抗憂鬱藥物。

研究結果發現，233名（26.8%）受試者開始接受治療，影響患者就醫行為的核心關鍵在於三種信念：其一是「後果認知」，意識到症狀已嚴重干擾生活；其次為「治療信心」，也就是相信治療效果；最關鍵的則是「疾病認同」，意識到自身症狀即為憂鬱症。

數據顯示，一旦患者願意在內心承認「是的，我得憂鬱症了」，其啟動治療的機率提高57%。即便排除症狀嚴重程度等變項，這些信念對治療決策的預測力依然成立。

世界衛生組織2025年最新報告顯示，全球有超過10億人患有精神疾病，又以憂鬱症、焦慮症最為普遍。「這項研究為臨床應用提供了重要介入方向。」台北市立聯合醫院中興院區精神科兼任主治醫師詹佳真指出，當大眾能正確連結身體症狀與大腦健康，提升健康知能並強化對治療效益的信念，將能大幅減少憂鬱症帶來的長期負擔。

董氏基金會心理衛生中心代理主任李麗亭說，基金會多年來推動憂鬱症預防宣導，研發情緒檢視量表、影音與教材，希望協助民眾提升自我覺察與主動關心親友；若情緒困擾已持續2週未改善，應立即尋求專業協助。

至於身邊親友若陷入低潮卻「不認帳」，該怎麼辦？李麗亭建議，家屬可以採取「軟性切入法」，從觀察生活改變開始，例如「你最近好像比較累」、「睡眠跟胃口還好嗎？」作為話題開端，或分享軟性的衛教影片、圖文資訊，在不造成壓力的情況下，引導其建立認知。

董氏基金會呼籲，心理健康如同生理疾病，需要「及早發現、及早處遇」，養成「情緒篩檢」的習慣，才能在憂鬱海嘯中，為自己與家人撐起一把防護傘。若對就醫有疑慮，第一步可先利用「憂鬱症篩檢量表」進行客觀檢測，把身體的不舒服與大腦健康連結起來，縮短猶豫期。