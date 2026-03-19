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環境部攜手科教館 「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展開幕

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
環境部與國立台灣科學教育館跨域合作，推出「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展，下午舉行揭幕記者會。環境部部長彭啓明（中）、教育部政務次長劉國偉（左四）、科教館館長劉火欽（左三）出席。記者林伯東／攝影
環境部與國立台灣科學教育館跨域合作，推出「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展，下午舉行揭幕記者會。環境部部長彭啓明（中）、教育部政務次長劉國偉（左四）、科教館館長劉火欽（左三）出席。記者林伯東／攝影

環境部與國立台灣科學教育館跨域合作，推出「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展，下午舉行揭幕記者會。展覽打破生硬框架，將淨零轉型結合科學、人文與數位互動，引導大眾透過想像力重新構想日常，參與行為改變。

環境部部長彭啓明表示，未來是無數抉擇交織的「可能性空間」，每個人都是綠色轉型的實踐者。展覽涵蓋交通、能源、食物等9大面向，展示全球33個真實轉型案例，並設計「城市規劃師」等互動遊戲。展期自即日起於科教館展出，邀請全民透過科技與創意，共同營造臺灣環境永續的未來。

環境部與國立台灣科學教育館跨域合作，推出「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展，下午舉行揭幕記者會。展覽打破生硬框架，將淨零轉型結合科學、人文與數位互動，引導大眾透過想像力重新構想日常，參與行為改變。記者林伯東／攝影
環境部與國立台灣科學教育館跨域合作，推出「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展，下午舉行揭幕記者會。展覽打破生硬框架，將淨零轉型結合科學、人文與數位互動，引導大眾透過想像力重新構想日常，參與行為改變。記者林伯東／攝影

環境部與國立台灣科學教育館跨域合作，推出「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展，下午舉行揭幕記者會。展覽打破生硬框架，將淨零轉型結合科學、人文與數位互動，引導大眾透過想像力重新構想日常，參與行為改變。記者林伯東／攝影
環境部與國立台灣科學教育館跨域合作，推出「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展，下午舉行揭幕記者會。展覽打破生硬框架，將淨零轉型結合科學、人文與數位互動，引導大眾透過想像力重新構想日常，參與行為改變。記者林伯東／攝影

環境部與國立台灣科學教育館跨域合作，推出「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展，下午舉行揭幕記者會。環境部部長彭啓明表示，未來是無數抉擇交織的「可能性空間」，每個人都是綠色轉型的實踐者。記者林伯東／攝影
環境部與國立台灣科學教育館跨域合作，推出「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展，下午舉行揭幕記者會。環境部部長彭啓明表示，未來是無數抉擇交織的「可能性空間」，每個人都是綠色轉型的實踐者。記者林伯東／攝影

環境部與國立台灣科學教育館跨域合作，推出「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展，下午舉行揭幕記者會。展覽打破生硬框架，將淨零轉型結合科學、人文與數位互動，引導大眾透過想像力重新構想日常，參與行為改變。記者林伯東／攝影
環境部與國立台灣科學教育館跨域合作，推出「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展，下午舉行揭幕記者會。展覽打破生硬框架，將淨零轉型結合科學、人文與數位互動，引導大眾透過想像力重新構想日常，參與行為改變。記者林伯東／攝影

環境部與國立台灣科學教育館跨域合作，推出「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展，下午舉行揭幕記者會。環境部部長彭啓明（左二）、教育部政務次長劉國偉（右二）、科教館館長劉火欽（右一）出席。記者林伯東／攝影
環境部與國立台灣科學教育館跨域合作，推出「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展，下午舉行揭幕記者會。環境部部長彭啓明（左二）、教育部政務次長劉國偉（右二）、科教館館長劉火欽（右一）出席。記者林伯東／攝影

環境部與國立台灣科學教育館跨域合作，推出「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展，下午舉行揭幕記者會。展覽打破生硬框架，將淨零轉型結合科學、人文與數位互動，引導大眾透過想像力重新構想日常，參與行為改變。記者林伯東／攝影
環境部與國立台灣科學教育館跨域合作，推出「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展，下午舉行揭幕記者會。展覽打破生硬框架，將淨零轉型結合科學、人文與數位互動，引導大眾透過想像力重新構想日常，參與行為改變。記者林伯東／攝影

記者會 回到未來 環境部

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