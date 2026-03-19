國民年金法擬廢除欠費罰配偶規定 調高至6千至1萬元…「未有共識」擇期再審

立院今衛環委員會排審國民年金修法，其中政院提出基本額度從每月4049元調高為5000元，身障年金提升至6715元，朝野則提出6000元至1萬元等版本。由於此基本額度影響其他法條調整、涉及中央跟地方經費分攤，尚未確認，將擇期再討論。另外，為避免「懲罰婚姻」，未來將刪除命配偶繳納規定。

立院衛環委員會審查行政院函請審議「國民年金法部分條文修正草案」等案，修法重點包括刪除配偶連帶補繳保費與罰鍰規定、放寬排富標準、調高基本保障金額，及建立物價指數（CPI）調整機制。其中，基本保障金額將由現行每月4049元調高至5000元，身心障礙者則由5437元調高至6715元；也期待每4年檢討改成每2年一次，若CPI累計成長達3%即啟動調整機制，以因應通膨。

石崇良表示，政院版本是將現行4049元提升至5000元，而身障年金則提升6715元，一年支出將增加156.3億元。不過朝野提出不同版本，若國民年金提升至6000元每年支出增320億元、7000元則增加483億元、8000元則增加650億元、1萬元則增加933億元。

石崇良說，而針對消費者物價指數CPI期中調配，以4年為一次檢討機制，也新增期中檢討，若CPI漲幅超過3％2年檢討一次，請委員們支持政院版本。

衛環委員會審查多條法條修正，但國民年金法第54之1條基本額度會影響其他法條調整。衛福部代理司長張鈺璇表示，由於部分委員沒有到場，加上54條涉及中央跟地方經費分攤，額度拉高中央負擔就太重，爭議性較大，且保留條文過多，召委表示留待下一輪審查。

不過，第15條之2「本保險之保險費及其利息，於被保險人及其配偶間，互負連帶繳納之義務，並由保險人於被保險人未依規定繳納時，以書面限期命其配偶繳納」，及第50條之2「應負連帶繳納義務之被保險人配偶非有正當理由未依第十五條第二項規定繳納保險費及其利息，經保險人以書面限期命其繳納屆期仍未繳納者，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰」，刪除強制配偶代繳保費及罰鍰規定。

張鈺璇說，第15及50條通過政院版本，主要因配偶處罰互負連帶的義務還要處罰，這部分是不符合目前在談憲法的平等原則，這部分有共識，其他部分因條文有連動關係，全部保留再討論。