快訊

假刷卡真套現 ！第三方支付「台灣里」涉洗錢70億坑殺41家銀行

美媒曝光伊朗政權內部現況！新任最高領袖遭爆「如空殼」

銓敘部擬大修公務員考績法 不再分甲乙丙丁等、考績獎金也擬修正

聽新聞
0:00 / 0:00

國民年金法擬廢除欠費罰配偶規定 調高至6千至1萬元…「未有共識」擇期再審

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
因應通膨影響，立院今衛環委員會排審國民年金修法，其中政院提出基本額度從每月4049元調高為5000元，身障年金提升至6715元，不過朝野提出6000至1萬元不同版本。記者翁唯真／攝影
因應通膨影響，立院今衛環委員會排審國民年金修法，其中政院提出基本額度從每月4049元調高為5000元，身障年金提升至6715元，不過朝野提出6000至1萬元不同版本。記者翁唯真／攝影

立院今衛環委員會排審國民年金修法，其中政院提出基本額度從每月4049元調高為5000元，身障年金提升至6715元，朝野則提出6000元至1萬元等版本。由於此基本額度影響其他法條調整、涉及中央跟地方經費分攤，尚未確認，將擇期再討論。另外，為避免「懲罰婚姻」，未來將刪除命配偶繳納規定。

立院衛環委員會審查行政院函請審議「國民年金法部分條文修正草案」等案，修法重點包括刪除配偶連帶補繳保費與罰鍰規定、放寬排富標準、調高基本保障金額，及建立物價指數（CPI）調整機制。其中，基本保障金額將由現行每月4049元調高至5000元，身心障礙者則由5437元調高至6715元；也期待每4年檢討改成每2年一次，若CPI累計成長達3%即啟動調整機制，以因應通膨。

石崇良表示，政院版本是將現行4049元提升至5000元，而身障年金則提升6715元，一年支出將增加156.3億元。不過朝野提出不同版本，若國民年金提升至6000元每年支出增320億元、7000元則增加483億元、8000元則增加650億元、1萬元則增加933億元。

石崇良說，而針對消費者物價指數CPI期中調配，以4年為一次檢討機制，也新增期中檢討，若CPI漲幅超過3％2年檢討一次，請委員們支持政院版本。

衛環委員會審查多條法條修正，但國民年金法第54之1條基本額度會影響其他法條調整。衛福部代理司長張鈺璇表示，由於部分委員沒有到場，加上54條涉及中央跟地方經費分攤，額度拉高中央負擔就太重，爭議性較大，且保留條文過多，召委表示留待下一輪審查。

不過，第15條之2「本保險之保險費及其利息，於被保險人及其配偶間，互負連帶繳納之義務，並由保險人於被保險人未依規定繳納時，以書面限期命其配偶繳納」，及第50條之2「應負連帶繳納義務之被保險人配偶非有正當理由未依第十五條第二項規定繳納保險費及其利息，經保險人以書面限期命其繳納屆期仍未繳納者，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰」，刪除強制配偶代繳保費及罰鍰規定。

張鈺璇說，第15及50條通過政院版本，主要因配偶處罰互負連帶的義務還要處罰，這部分是不符合目前在談憲法的平等原則，這部分有共識，其他部分因條文有連動關係，全部保留再討論。

額度 國民年金 石崇良 配偶

延伸閱讀

國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

外籍幫傭政策鬆綁 政院擬放寬家有未滿12歲孩童即可申請、4月上路

法務部擬修離婚制度 放寬贍養費請求條件

遺贈稅法修法 安永：死亡前2年贈與將按比例分攤遺產稅

相關新聞

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台鐵驚傳昨天富岡機廠一名陳姓員工，執勤期間喝酒，甚至持刀進入作業場所意圖攻擊領班。台鐵公司表示，當下即通報鐵警處理，今上午也召開檢討會議，後續將從嚴究責及處分。

國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

立院今天排案審查國民年金法相關修法，政院版主張將現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付，從每月4049元調高為5000元，朝野立委競相加碼，喊出6000元以上，甚至1萬元不等。衛福部長石崇良表示，若加碼至一萬元，每年支出將達933億元，恐造成財政壓力大增，須考量整體財政負擔，建議朝政院版本修正。

鼠蹊部莫名「鼓起一包」 排尿用力過度竟疝氣…醫：年輕人重訓也中招

一名65歲男性近期發現鼠蹊部莫名「鼓起一包」，有時躺下或用手推還能縮回去，便不以為意。後來下腹的異物感加重、伴隨疼痛且排尿不順，求診檢查竟是「腹股溝疝氣」。因男子攝護腺肥大，導致排尿費力，加上長期便秘，使腹腔壓力持續升高，加上年長者腹壁肌肉薄弱，疝氣發生率是一般男性的2倍。

今起半個台灣濕答答 北部東北部剩22度、明晚周六宜花山區防大雨

變天了，中央氣象署預報員上午李孟軒指出，今起受鋒面及東北季風增強影響，迎風面北部及東半部雲量增多，並有局部降雨出現，尤其明晚周六晨宜花山區防大雨。白天高溫則下降到22-23度，較昨天降約5、6度，東部及中南部受影響少。下周日（22日）轉東南風，台灣附近鋒面結構消散，天氣比較穩定，北部氣溫回升。

夜歸需求暴增！北捷為何不開24小時？官方揭關鍵3考量：難

隨著都市夜生活與通勤需求增加，民眾對大眾運輸是否延長營運時間的討論再度升溫，其中臺北捷運的營運時段安排也備受關注。根據臺北捷運官網說明，目前捷運營運時間為每日早上6時發出首班車，至晚間24時發出末班車為止。此一時段規劃並非僅以載客需求為考量，而是綜合旅運服務、設備維護及沿線居民生活品質等多重因素所制定。

白幼瘦審美過時了！她自卑腿粗 男友狂讚「肌肉線條」超美：好羨慕

有一名女網友在論壇Dcard以「總覺得男友的喜好蠻詭異的」為題發文，分享自己和男友的有趣互動，引發網友熱烈討論。她表示，自己因為練田徑加上遺傳因素，腿部肌肉較為發達，外型在女生中屬於比較粗壯的類型。過去因為自卑，她常穿著長褲遮掩，甚至曾因腿部外型被嘲笑。然而，這樣的身體特徵卻意外成為男友欣賞的焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。