洪申翰：放寬外籍幫傭是互補 非替代公共托育或專業保母

為降低育兒家庭壓力，行政院會今日放寬外籍幫傭申請條件。勞動部長洪申翰指出，政策是為因應有需求的雙薪家庭，期盼夜間家事或照顧陪伴需求能被分擔，不必在工作、家庭二選一；他強調，外籍幫傭定位為家事幫手，並非擔任專業保母。

現行規定，雇主申請召募家庭幫傭時須有3名以上年齡6歲以下子女，或有4名以上年齡12歲以下子女，且其中2名為年齡6歲以下條件，或點數達到16點才可聘僱家庭幫傭。根據勞動部統計，目前全台外籍家事幫傭人數約為2000名。

行政院會今天通過新制，4月13日起，家有未滿12歲孩童即可申請外籍幫傭，每月須繳納就業安定費5000元；家有罕兒或3名未滿12歲兒童等特殊需求家庭，就安費降為2000元，並優先審核。

洪申翰在院會後記者會時表示，當前仍有諸多雙薪家庭有夜間家事或照顧陪伴需求希望能被分擔，但目前勞務市場很難找到類似人力，因此勞動部才與衛福部合作提出新制，希望有需求的家庭在職場能更放心，不用工作、家庭二選一。

洪申翰表示，外籍幫傭定位就是家務是家人照料的幫手，並非替代公共托育，也非專業性質的保母，許多有需求的家庭也曾說明，即使有希望聘僱外籍幫傭，依然會將小孩送托，以此可見政策間有互補關係，而非替代。

他強調，育兒的勞工家庭需求相當多元，政府很難透過單一政策滿足所有家庭照料的需求，因此才需要提供更多協助選項，透過政策組合擴大服務對象。

對於政策是否衝擊台灣的保母與家事服務人員，洪申翰則說，現已設計相關配套，提供本國工作者相應協助，包括建立托育跟家事服務媒合平台，希望開拓勞務市場，也提供訓練課程，讓工作者的技能提升，服務能更加值。

媒體依然關注外籍幫傭實際工作內容是否涉及保母、托育人員專業等，洪申翰則強調，外籍幫傭照料範圍很廣，但非專業保母工作，像是一個照料家人的幫手，幫忙打掃、陪伴、餵飯；衛福部社家署長周道君補充，政策定位與法律定位都未將外籍幫傭定位在保母領域，幫傭就是幫傭，協助家庭事務處理，如幫忙小孩穿外套、協助切水果。

至於是否擔心外籍幫傭申請條件放寬將產生排擠效應，洪申翰表示，政府在配套措施的運用上，將盡量減低有需求家庭受影響的疑慮，包含特殊需求家庭就會減收就安費，且將獲得優先審核等協助。