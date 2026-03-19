聽新聞
0:00 / 0:00
政院通過「家有未滿12歲童可請外傭」黃偉哲：比育兒減少工時更可行
行政院會今天拍板放寬家有未滿12歲孩童即可申請外籍幫傭，台南市長黃偉哲表示，這項政策提供更多元彈性選擇，具體可行，比起台北市「育兒減少工時」，更實質回應雙薪家庭及育兒照顧需求。
黃偉哲今天透過新聞稿指出，相較於短期或零散的補助措施，行政院放寬外籍幫傭申請條件，以制度性方式擴大育兒選擇彈性，更貼近民眾實際需求。
黃偉哲說，外籍人力是整體育兒支持體系一環，台南市政府將持續強化在地托育服務與專業人力培育，確保照顧品質與制度永續發展，且協助家長培訓入家的外籍幫傭，強化照顧幼兒健全身心發展能力。
市府表示，近年積極建構完善育兒支持體系，提供生育獎勵金，減輕家庭初期負擔，且透過0歲至5歲育兒津貼協助家長分擔日常照顧成本，並結合中央推動準公共化政策，提供托嬰中心及居家保母補助，降低送托經濟壓力，持續推動公共托育機構布建。
此外，市府對特殊與弱勢家庭需求，推出托育補助加碼與臨時托育支持措施，協助因工作或突發狀況產生照顧需求，讓育兒支持系統逐步具備彈性化與即時性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。