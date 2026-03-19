政院通過「家有未滿12歲童可請外傭」黃偉哲：比育兒減少工時更可行

有一名女網友在論壇Dcard以「總覺得男友的喜好蠻詭異的」為題發文，分享自己和男友的有趣互動，引發網友熱烈討論。她表示，自己因為練田徑加上遺傳因素，腿部肌肉較為發達，外型在女生中屬於比較粗壯的類型。過去因為自卑，她常穿著長褲遮掩，甚至曾因腿部外型被嘲笑。然而，這樣的身體特徵卻意外成為男友欣賞的焦點。

2026-03-19 12:26