中東戰事未歇…旅行團受影響糾紛達34件 品保協會調處中

中東戰事未歇，外交部將伊朗、以色列等國旅遊警示調整為第4級紅色旅遊警示。交通部今天表示，自1日起共計收到34件旅行團出團、契約履行及退費等相關消費爭議，正由觀光署委託的品保協會進行調處中。

外交部今天在行政院會報告「中東情勢因應之外交部最新應變作為」，根據報告，截至18日為止，中東地區相關館處主動關懷民眾計6730人次，接獲民眾尋求協助總人數為486人，並已有2397人順利返抵國門，且根據中東地區各駐外館處通報統計，如今已無有意緊急離境的民眾。

根據外交部領事事務局國外旅遊警示分級，目前伊朗、伊拉克、以色列、約旦、黎巴嫩皆為第4級紅色旅遊警示等級，呼籲民眾儘速離境。外交部報告指出，旅遊警示是提供民眾出國旅行的參考資訊，屬建議性質，與國外旅遊定型化契約條款的適用，也就是旅行團出團、契約履行及退費等相關消費爭議的協調，均無必然關係，也無強制拘束力。

外交部說，民眾若遇相關消費爭議，建議可向主管機關交通部觀光署或中華民國旅行業品質保障協會反映。

媒體關注目前因中東情勢影響的旅行團出團、契約履行及退費等相關消費爭議數量，交通部在政院會後記者會後透過文字說明補充指出，自1日至今天為止共計收到34件，均交由觀光署委託的品保協會進行調處。