勞動部：建立媒合平台 擴大保母、家事服務勞務市場

行政院拍板放寬外籍幫傭申請條件，外界憂慮全台2萬餘的保母、家事服務員工作權益受影響。勞動部長洪申翰說，已準備配套措施，將建立媒合平台，優先擴大保母、家事服務員的勞務市場，同時提供跨部會訓練課程，提升工作者的工作技能。

行政院會拍板放寬外籍幫傭申請條件，外界憂慮影響全台保母、家事服務員工作權益。

洪申翰在院會後記者會表示，確實有些人擔心政策影響台灣工作者的勞務案量，政府已準備配套，後續將與衛福部提供一系列相應的協助，例如衛福部跟勞動部會針對托育跟家事服務建立媒合平台，希望開拓本國工作者的勞務市場，協助開發新的案源。衛福部次長莊人祥補充，衛福部社家署目前已設有托育媒合平台。

洪申翰說，政府也將提供跨部會訓練課程，藉以提升工作者的工作技能，讓受訓的本國工作者未來服務更加值。

他指出，目前執業保母是8000人，家事服務工作者1萬3000人，政策推出並非要讓保母或是家事服務工作者就此轉職，而是針對勞務量衝擊，協助保母等優先擴大開拓勞務市場，維持既有的服務機會，而非這2萬餘人會直接失業。

洪申翰也重申，政策的核心概念是希望讓更多育兒勞工家庭，不用在工作與家庭之中2選1，而是可以更安心續留職場，回到家之後，有更輕鬆或者更好的生活品質，緩解壓力。