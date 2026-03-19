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沒骨折、手腕卻好痛 小心恐是TFCC損傷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
三角纖維軟骨複合體結構及手腕示意圖。記者賴香珊／攝影
三角纖維軟骨複合體結構及手腕示意圖。記者賴香珊／攝影

農曆年節期間，不少人搬移物品大掃除、提年貨禮盒、抱小孩四處走春等，年後卻發現也沒骨折受傷，做日常動作卻感到手腕刺痛、轉動不順等，職能治療師提醒，相關症狀恐非單純疲勞，可能是手腕「三角纖維軟骨複合體（TFCC）」損傷。

台中榮民總醫院埔里分院指出，手腕尺側即靠近小指一側的「三角纖維軟骨複合體（Triangular Fibrocartilage Complex，TFCC），由一組軟骨與韌帶組合而成，主要功能是穩定遠端橈尺關節、吸震與分散壓力及提升手腕與前臂動作協調能力。

而TFCC損傷常見原因包含跌倒時以手腕支撐地面、手腕突承受強烈的扭轉力量導致TFCC發生撕裂，也恐因受到快速外力擠壓、長期反覆使用，或前臂及手腕長時間做重複性的旋轉動作，使TFCC反覆受摩擦或牽拉產生破裂或退化性磨損。

該分院職能治療師許文嘉說，手腕靠近小指側疼痛、旋轉動作不順、端東西乏力手腕、做旋轉動作時發出「喀喀」聲及握力下降等均是TFCC損傷常見症狀，民眾也可透過3個方法，確認自身手腕TFCC結構是否受損。

首先「Compression Test」可將手腕向小指側傾斜，同時向下擠壓手腕；其次為「Press Test」，坐在有扶手的椅子上且用手撐起身體；最簡單的可嘗試擰乾毛巾，透過相關行為確認手腕尺側出現疼痛或有卡卡聲，很可能就是TFCC損傷了。

許文嘉表示，TFCC損傷急性期須休息及保護，可佩戴護腕或副木，避免損傷繼續惡化。若疼痛部位腫脹應冰敷，每次15至20分鐘；當疼痛減輕可在不痛範圍內輕輕伸展手腕肌群；慢性修復期則要以功能性練習，重建手腕在動態下的穩定性。

由於TFCC位於血液供應稀少區域，一旦撕裂深度超過自我修復極限，單靠休息難痊癒，恐造成長期關節不穩；若出現「紅色警戒」旋腕時有明顯彈響與卡住感、握力斷崖式下降、靜止休息仍抽痛，尺骨末端異常突出位移，應盡速就醫診治。

治療師 大掃除

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