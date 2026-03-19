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人工生殖法擴大女性適用對象 專家估借精需求年增8倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
行政院於2025年11月通過「人工生殖法」修正草案，滿18歲單身女性及女同性配偶納入人工生殖適用對象，不孕症名醫曾啟瑞表示，若修法通過，國內借精預估年需求量將大增8倍。本報資料照片
行政院於2025年11月通過「人工生殖法」修正草案，滿18歲單身女性及女同性配偶納入人工生殖適用對象，不孕症名醫曾啟瑞表示，若修法通過，國內借精預估年需求量將大增8倍。本報資料照片

行政院於2025年11月通過「人工生殖法」修正草案，滿18歲單身女性及女同性配偶納入人工生殖適用對象，不孕症名醫曾啟瑞表示，若修法通過，國內借精預估年需求量將大增8倍，呼籲政府應立即展開相關配套，包括將捐精營養金調升至1萬2000元，並擴大捐精非辨識性資訊揭露。

曾啟瑞指出，「人工生殖法」自2007年施行以來，僅限異性婚姻夫妻適用人工生殖技術，相隔近20年再度啟動修法，將未婚及同婚女性納入適用對象。隨著社會開放，需要借精的需求也跟著上升，不過現行「人工生殖法」尚停留在2007年的規範，遠不符當代社會的實際樣貌，法規限制無法接住更多有生育需求者。

TFC台北生殖中心依據內政部的人口統計資料評估，修法通過後，直接受益對象包括約52萬名35至44歲的單身女性，及目前約9700對女同伴侶。依據過往國內生育意願調查及國際上單身女性採用人工生殖的行動轉換率計算，潛在立即性借精需求的人數可能達2萬4500人，預估未來借精年需求量大幅成長約8倍。

借精需求將大幅攀升，但國內精子供給未同步增加，目前營養費有規定的金額上限，捐精費8000元。曾啟瑞認為，現行法定的8000元捐精營養金已10年未調整，若以目前的基本工資與物價水準換算，營養金的補償性已下滑約24.5%，恐降低男性捐贈意願，未來國內精子庫供給量面臨吃緊挑戰。

曾啟瑞建議，捐精營養金應依工時損失、交通成本、醫療檢查及營養補貼等組成結構，參考近10年基本工資、物價成長幅度及未來需求提升等因素，進行必要調整，將捐精營養金提高至1萬2000元，以維持合理補償機制，確保未來精子的供需平衡。

除了提升男性捐精意願，「逐步擴大揭露精子來源的非辨識性資訊，已經是國際趨勢」，曾啟瑞強調，政府也應同步保障借精者的權益。現行「人工生殖法」規定，精子受贈者僅能得知捐精者的種族、膚色、血型等資訊，缺乏對基本知情權保障，恐影響在國內合法借精的意願。

台灣今年二月新生兒數首度跌破7000人，曾啟瑞疾呼，台灣的少子化國安危機正急遽惡化，雖人工生殖醫療能幫助不孕、難孕的異性夫妻，但現行法規限制，卻將許多有生育意願的國人拒於門外。打破「想生卻不能生」的法律緊箍咒、使「人工生殖法」與時俱進完成修法已是刻不容緩，減緩少子化浪潮。

女性 捐精 人工生殖法

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