勞動部長：外籍幫傭是家事幫手 並非擔任專業保母

為協助降低育兒家庭壓力，行政院會今天通過放寬外籍幫傭申請條件。勞動部長洪申翰說，政策是因應許多有需求的雙薪家庭期盼多一個幫手協助照料家庭，讓其安心留在職場，而外籍幫傭照料範圍雖廣，但工作內容就是家事幫手，並非擔任專業保母。

現行家中必須要有3個6歲以下小孩才可以申請外籍幫傭，行政院會今天拍板放寬，根據勞動部規劃，自4月13日起，家有未滿12歲孩童即可申請外籍幫傭，每月須繳納就業安定費新台幣5000元；另外，家有罕兒或是3名未滿12歲兒童等特殊需求家庭，就安費則為2000元，申請案也將優先審核。

洪申翰在院會後記者會時表示，現行家中必須要有3個6歲以下小孩才可以申請外籍幫傭，因此目前全台外籍家事幫傭人數約為2000名。

他表示，政策起源主要是很多的雙薪家庭還是有夜間家事或者是照顧陪伴需求希望能被分擔，但目前勞務市場很難找到類似人力，因此勞動部才會與衛福部合作提出新制，希望有需求的家庭可以更放心待在職場，不用工作、家庭2選1。

洪申翰說，外籍幫傭定位就是家務是家人照料的幫手，並非替代公共托育，也不是專業性質的保母，許多有需求的家庭也曾說明，未來若聘僱外籍幫傭，依然會將小孩送托，以此可見政策其實互補關係而非替代。

他強調，育兒的勞工家庭需求其實很多元，政府很難透過單一政策滿足所有家庭照料的需求，因此才需要提出多一個政策措施，透過政策組合，讓服務對象的範疇更廣。

對於政策是否衝擊台灣的保母與家事服務人員，洪申翰則說，勞動部與衛福部已經準備相關配套，接下來將提供一系列相應的協助。

媒體依然關注外籍幫傭實際工作內容是否涉及保母、托育人員專業等，洪申翰則強調，外籍幫傭照料涵蓋範圍很廣，但非專業保母工作，而是像是一個照料家人的幫手，幫忙打掃、陪伴、餵飯；衛福部社家署長周道君也說明，政策定位與法律定位都未將外籍幫傭定位在保母領域，幫傭就是幫傭，是協助各種家庭事務處理，像是幫忙小孩穿外套、協助切水果等。

根據勞動部外國人勞動權益網，家庭幫傭的工作內容就是在家庭從事房舍清理、食物烹調、家庭成員起居照料或其他與家事服務有關工作。

至於是否擔心外籍幫傭申請條件放寬後會產生排擠效應，洪申翰指出，政府在配套措施的運用上，將盡量減低有需求家庭受影響的疑慮，包含特殊需求家庭就會減收就安費，且將獲得優先審核等協助。