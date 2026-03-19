快訊

國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部長：外籍幫傭是家事幫手 並非擔任專業保母

中央社／ 台北19日電

為協助降低育兒家庭壓力，行政院會今天通過放寬外籍幫傭申請條件。勞動部長洪申翰說，政策是因應許多有需求的雙薪家庭期盼多一個幫手協助照料家庭，讓其安心留在職場，而外籍幫傭照料範圍雖廣，但工作內容就是家事幫手，並非擔任專業保母

現行家中必須要有3個6歲以下小孩才可以申請外籍幫傭，行政院會今天拍板放寬，根據勞動部規劃，自4月13日起，家有未滿12歲孩童即可申請外籍幫傭，每月須繳納就業安定費新台幣5000元；另外，家有罕兒或是3名未滿12歲兒童等特殊需求家庭，就安費則為2000元，申請案也將優先審核。

洪申翰在院會後記者會時表示，現行家中必須要有3個6歲以下小孩才可以申請外籍幫傭，因此目前全台外籍家事幫傭人數約為2000名。

他表示，政策起源主要是很多的雙薪家庭還是有夜間家事或者是照顧陪伴需求希望能被分擔，但目前勞務市場很難找到類似人力，因此勞動部才會與衛福部合作提出新制，希望有需求的家庭可以更放心待在職場，不用工作、家庭2選1。

洪申翰說，外籍幫傭定位就是家務是家人照料的幫手，並非替代公共托育，也不是專業性質的保母，許多有需求的家庭也曾說明，未來若聘僱外籍幫傭，依然會將小孩送托，以此可見政策其實互補關係而非替代。

他強調，育兒的勞工家庭需求其實很多元，政府很難透過單一政策滿足所有家庭照料的需求，因此才需要提出多一個政策措施，透過政策組合，讓服務對象的範疇更廣。

對於政策是否衝擊台灣的保母與家事服務人員，洪申翰則說，勞動部與衛福部已經準備相關配套，接下來將提供一系列相應的協助。

媒體依然關注外籍幫傭實際工作內容是否涉及保母、托育人員專業等，洪申翰則強調，外籍幫傭照料涵蓋範圍很廣，但非專業保母工作，而是像是一個照料家人的幫手，幫忙打掃、陪伴、餵飯；衛福部社家署長周道君也說明，政策定位與法律定位都未將外籍幫傭定位在保母領域，幫傭就是幫傭，是協助各種家庭事務處理，像是幫忙小孩穿外套、協助切水果等。

根據勞動部外國人勞動權益網，家庭幫傭的工作內容就是在家庭從事房舍清理、食物烹調、家庭成員起居照料或其他與家事服務有關工作。

至於是否擔心外籍幫傭申請條件放寬後會產生排擠效應，洪申翰指出，政府在配套措施的運用上，將盡量減低有需求家庭受影響的疑慮，包含特殊需求家庭就會減收就安費，且將獲得優先審核等協助。

家庭 保母 衛福部

延伸閱讀

影／政院通過外籍幫傭申請放寬 強調並非取代既有托育措施

政院通過外籍幫傭申請條件放寬 三大配套方案出爐

孩童未滿12歲可雇外傭 4月13日開放申請

放寬！家有1孩就可申請外傭 4月開放受理144萬家戶適用

相關新聞

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台鐵驚傳昨天富岡機廠一名陳姓員工，執勤期間喝酒，甚至持刀進入作業場所意圖攻擊領班。台鐵公司表示，當下即通報鐵警處理，今上午也召開檢討會議，後續將從嚴究責及處分。

國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

立院今天排案審查國民年金法相關修法，政院版主張將現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付，從每月4049元調高為5000元，朝野立委競相加碼，喊出6000元以上，甚至1萬元不等。衛福部長石崇良表示，若加碼至一萬元，每年支出將達933億元，恐造成財政壓力大增，須考量整體財政負擔，建議朝政院版本修正。

今起半個台灣濕答答 北部東北部剩22度、明晚周六宜花山區防大雨

變天了，中央氣象署預報員上午李孟軒指出，今起受鋒面及東北季風增強影響，迎風面北部及東半部雲量增多，並有局部降雨出現，尤其明晚周六晨宜花山區防大雨。白天高溫則下降到22-23度，較昨天降約5、6度，東部及中南部受影響少。下周日（22日）轉東南風，台灣附近鋒面結構消散，天氣比較穩定，北部氣溫回升。

夜歸需求暴增！北捷為何不開24小時？官方揭關鍵3考量：難

隨著都市夜生活與通勤需求增加，民眾對大眾運輸是否延長營運時間的討論再度升溫，其中臺北捷運的營運時段安排也備受關注。根據臺北捷運官網說明，目前捷運營運時間為每日早上6時發出首班車，至晚間24時發出末班車為止。此一時段規劃並非僅以載客需求為考量，而是綜合旅運服務、設備維護及沿線居民生活品質等多重因素所制定。

苗栗施肥不一樣？成堆草莓丟路邊 網心痛：倒「莓」讓人心碎

今年台灣草莓因暖冬氣候影響，導致集中豐產，市場需求無法消化驟增的供應量，價格比往年便宜許多，近日草莓售價更是跌至一大籃僅數百元。許多農民因此被迫以低價出售草莓，甚至將無法銷售的草莓當作肥料處理。

怎麼停進去的？男廁深處驚見機車 網友笑翻狂推理「進廁之謎」

近日在臉書社團「路上觀察學院」出現一則引人注目的貼文，一名網友分享了一張照片，照片中竟然有一輛機車停在男廁內，並附文表示：「廁所裡怎麼有機車」。這張照片一曝光，立刻引發網友熱烈討論和創意留言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。