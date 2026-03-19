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旅德男高音黃亞中將返台 人生首度唱「貝九」獻台灣樂迷

中央社／ 柏林19日電
應NSO國家交響樂團之邀，旅德男高音黃亞中（圖）將返台，首度與指揮呂紹嘉合作演出貝多芬「第九號交響曲」，音樂會29日在台北國家音樂廳舉行。圖／黃亞中提供，Simon Pauly攝（中央社）
應NSO國家交響樂團之邀，旅德男高音黃亞中（圖）將返台，首度與指揮呂紹嘉合作演出貝多芬「第九號交響曲」，音樂會29日在台北國家音樂廳舉行。圖／黃亞中提供，Simon Pauly攝（中央社）

應NSO國家交響樂團之邀，旅德男高音黃亞中將返台，首度與指揮呂紹嘉合作演出貝多芬「第九號交響曲」，票房全數售罄。黃亞中說這是他人生重要里程碑，以音樂獻給台灣故鄉樂迷。

黃亞中表示，男高音演唱「貝九」似乎是再自然不過的事，「我也聽過無數版本，但這是我職業生涯中第一次正式演唱，很像是重要但遲來的里程碑。」黃亞中表示，以前在歌劇院專職，接觸的多半是歌劇，他喜歡的神劇、藝術歌曲以及交響與人聲的演出比較沒有機會，「現在終於在合適時機遇見這部經典」。

黃亞中接受中央社記者專訪表示，在準備過程中，他對貝多芬聲樂寫作感到好奇，「從演唱者角度來看，貝多芬的重音配置與一般的德文發音習慣大相徑庭，感覺貝多芬是先寫好了旋律，再把文字放進去。」黃亞中認為貝多芬以器樂思維來寫聲樂，這種打破常規的作曲方式，或正是貝多芬追求的藝術境地。

黃亞中2011年從東吳大學音樂系畢業，當完兵後出國，畢業於德國柏林藝術大學取得歌劇以及藝術歌曲暨神劇雙主修碩士學位，留在德國發展，成為柏林德意志歌劇院駐唱歌手7年，2024年主動決定不再續約，選擇成為自由歌手。至今黃亞中已經唱進拜魯特音樂節、倫敦皇家歌劇院等，國際邀演排到2029年。

黃亞中個性謙沖，信念堅定，一步步打造自己舞台生涯，他表示這次返台可以跟指揮呂紹嘉合作，是他覺得最興奮的事情，「過去有一些機會可以合作，但都因為疫情、時間表等原因錯過，這次終於可以一起合作音樂會，非常期待。」

台灣演出結束後，黃亞中將與鹿特丹愛樂一起合作歌劇音樂會，也會以「客席藝術家」身分首度重返老東家柏林德意志歌劇院演出，「我很期待中場休息，可以跟老同事聊天」；今年夏天，他受邀美國聖塔菲音樂節（Santa Fe）駐節3個月、挑戰18場演出，也將與慕尼黑國立歌劇院合作新歌劇。

台灣音樂會上半場，黃亞中將與女高音蕭涵、男中音陳翰威、次女高音藤井麻美攜手，帶來一系列精選的愛情詠嘆調，用嗓音編織充滿溫度的深情；下半場將演出貝多芬「第九號交響曲」。音樂會將於3月29日演出，地點在台北國家音樂廳。

音樂會 貝多芬

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