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體驗「割稻飯」 農業部首辦凱道農玩節 明起開放報名

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部將於4月3日兒童節假期，將在總統府前北廣場、凱達格蘭大道首度舉辦「凱道農玩節」，於4月3日及4日在南海路舉辦「春日好好市集」，農業部主任秘書林家榮（左二）和立委吳沛憶（右一）出席。記者曾吉松／攝影
農業部將於4月3日兒童節假期，將在總統府前北廣場、凱達格蘭大道首度舉辦「凱道農玩節」，於4月3日及4日在南海路舉辦「春日好好市集」，農業部主任秘書林家榮（左二）和立委吳沛憶（右一）出席。記者曾吉松／攝影

兒童節來這裡！農業部4月3日兒童節假期間，首度在總統府前北廣場、凱道舉辦「凱道農玩節」，另同時也在南海路舉辦「春日好好市集」，將以「親子共學、認識土地」為核心精神，結合農業、教育、藝術、市集與遊戲，推出6大亮點活動，打造城市中的農業體驗場域，讓孩子在城市中心也能親近農業、認識土地，從小支持台灣農產。

農業部今召開記者會，農業部主任秘書林家榮表示，這是農業部首次舉辦的「凱道農玩節」，將以農業體驗與親子互動為核心，透過遊戲與實作方式，讓民眾認識農業文化與食物來源。活動將重現農村傳統「割稻飯 」文化，讓大小朋友在城市中也能體驗農村收成時共享食物的溫暖情景，同時透過食農教育DIY活動，帶領大家從產地到餐桌，了解食物背後的故事。

林家榮說，現場也規畫蔬果迷宮、稻草藝術裝置等互動場景，結合藝術、農業與遊戲，打造沉浸式農業體驗空間。此外，「凱道農玩節」更設計多項闖關任務與消費回饋活動，鼓勵民眾透過參與及消費台灣農產品，讓農業不只被看見，也希望國人能以實際行動給予支持。

而同步登場的「春日好好市集」以「農業Ｘ文化Ｘ生活美學」為核心概念，打造走進台灣農業風景的城市市集，活動邀請各地農友進駐，設置多元主題攤位區，包括友善耕作農產、原民農業文化、石虎友善農作及春日烘焙等特色區域，讓民眾在城市中就能一次認識台灣各地農業風貌。

「凱道農玩節」割稻飯共食體驗將於3月20日中午12時開放報名；食農體驗活動將於3月23日中午12時開放報名；另「春日好好市集」的小小採買手、好好市集DIY及下午茶等活動，即日起開放報名。

食農教育 農業 農業部

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