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台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

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台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵示意圖。圖／報系資料照
台鐵示意圖。圖／報系資料照

台鐵驚傳昨天富岡機廠一名陳姓員工，執勤期間喝酒，甚至持刀進入作業場所意圖攻擊領班。台鐵公司表示，當下即通報鐵警處理，今上午也召開檢討會議，後續將從嚴究責及處分。

富岡機廠昨有一名員工於上班時間在備勤房舍喝酒，酒後突然持刀衝進作業場所，意圖攻擊領班，所幸遭其他員工制止並報警處理，根據警方酒測發現酒測值達0.85mg/L。

對此，台鐵公司說明，昨日下午3時許，富岡機廠一名陳姓服務員持刀進入作業場所待命區，意圖攻擊其領班。

現場4名同仁立即制止，並通報中壢鐵路警察到場處理。警方到場後隨即對當事人實施酒測，並將當事人雙方帶回製作筆錄。

台鐵表示，今天上午已即刻召集相關人員進行專案檢討，全面釐清事件發生經過及管理責任。

台鐵強調，對於此類嚴重危害職場安全行為，台鐵絕不寬貸，後續將依調查結果盡速召開專案考成會議，並依相關規定從嚴從重究責，予以最嚴厲處分，並檢討加強廠區安全防護措施，以維護工作場所安全與紀律。

台鐵 酒測

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