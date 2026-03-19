聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85
台鐵驚傳昨天富岡機廠一名陳姓員工，執勤期間喝酒，甚至持刀進入作業場所意圖攻擊領班。台鐵公司表示，當下即通報鐵警處理，今上午也召開檢討會議，後續將從嚴究責及處分。
富岡機廠昨有一名員工於上班時間在備勤房舍喝酒，酒後突然持刀衝進作業場所，意圖攻擊領班，所幸遭其他員工制止並報警處理，根據警方酒測發現酒測值達0.85mg/L。
對此，台鐵公司說明，昨日下午3時許，富岡機廠一名陳姓服務員持刀進入作業場所待命區，意圖攻擊其領班。
現場4名同仁立即制止，並通報中壢鐵路警察到場處理。警方到場後隨即對當事人實施酒測，並將當事人雙方帶回製作筆錄。
台鐵表示，今天上午已即刻召集相關人員進行專案檢討，全面釐清事件發生經過及管理責任。
台鐵強調，對於此類嚴重危害職場安全行為，台鐵絕不寬貸，後續將依調查結果盡速召開專案考成會議，並依相關規定從嚴從重究責，予以最嚴厲處分，並檢討加強廠區安全防護措施，以維護工作場所安全與紀律。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。