打擊拖吊蟑螂！交通部新規月底提出 下月邀地方開會

「拖吊蟑螂」利用道路救援向民眾漫天喊價收費，引發眾怒，交通部上月宣布訂定拖吊車定型化契約「應記載及不得記載事項」，明訂合約揭露資訊。交通部今表示，建議草案預計3月底前提出，最快4月邀地方政府研商凝聚共識，另也發文地方提醒主動依法管理。

交通部主秘沈慧虹先前指出，「應記載或不得記載事項內容」應明確訂定包含契約重要權益義務事項、違反契約法律效果、預付型交易的履約擔保，以及契約的解除權、終止權及其法律效果等9點內容。

未來若違反法令，將以消保法第56-1條要求限期改善，屆期不改正者可處3至30萬元罰鍰，經再次令其限期改正而屆期不改者，可處5至50萬元罰鍰，並得按次處罰。

沈慧虹強調，上述規定並非訂定定型化契約，僅是透過高公局及公路局經驗協助地方政府訂定規範，未來產生消費糾紛，消保官進行調節將有法令依據；針對已有地方政府欲訂定自治條例，交通部表示肯定。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說，拖吊車主要管理權責為地方政府，交通部近日已發文提醒地方政府，針對消費者爭議要對拖吊業者進行約束。

胡廸琦表示，地方道路特性與國道、省道不同，有各自的管理機制，交通部也會積極協助訂定「應記載及不得記載事項」。

胡廸琦說，由於國道過去曾發生幾次拖吊爭議，為此高公局已訂定相關三聯單及合約等完整機制，因此已發文給高公局，盼其依照執行經驗給予意見。

胡廸琦說，已請高公局3月底前研擬建議草案，預估最快4月交通部將邀集地方政府及高公局研商，針對「應記載及不得記載事項」草案凝聚共識和訂定內容。