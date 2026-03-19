夜歸需求暴增！北捷為何不開24小時？官方揭關鍵3考量：難

隨著都市夜生活與通勤需求增加，民眾對大眾運輸是否延長營運時間的討論再度升溫，其中臺北捷運的營運時段安排也備受關注。根據臺北捷運官網說明，目前捷運營運時間為每日早上6時發出首班車，至晚間24時發出末班車為止。此一時段規劃並非僅以載客需求為考量，而是綜合旅運服務、設備維護及沿線居民生活品質等多重因素所制定。

實際上，捷運系統的運作早在清晨5時左右便已展開。各路線列車自機廠出發，依序進駐各發車站點，以確保6時首班車準時開出；同時，營運前亦須進行軌道巡檢作業，確保行車安全無虞。

至於晚間末班車發出後，系統運作仍持續進行。以淡水站為例，24時發出的末班車抵達象山站時已接近凌晨1時，隨後還需回送機廠，進行列車清潔與維修保養，整體收車流程往往延續至凌晨1時30分以後。

值得注意的是，捷運每日可用於維修與保養的時間僅約3個半小時。在這段有限時間內，須完成列車清潔、設備檢修及軌道維護等關鍵作業，時程已相當緊湊，難以再進一步壓縮。

此外，若延長營運時間，深夜列車運行所產生的噪音與震動，亦可能影響沿線居民作息。因此，在兼顧系統安全、服務品質與環境影響的前提下，現階段仍以維持既有營運時間為較為妥適的安排。

此議題也在Dcard引發討論。有網友表示，滿合理的，「維持現狀換取整體更好的品質也好」；也有人認為，「機場捷運才是真正需要24小時營運的交通工具」。另有網友從社會面觀察，指出「若改為24小時營運，可能衍生人力成本、警力配置等問題，甚至影響其他運輸業者」。

針對延長營運的替代方案，也有網友建議採取差別費率，例如夜間時段提高票價，「即使調整後仍較計程車便宜，夜歸族也能多一分安全」，認為具備可行性。

此外，有網友以國外經驗為例指出，紐約地鐵之所以能24小時營運，主因在於當初採四軌設計（雙向各兩軌），可在夜間封閉部分軌道進行養護，其餘軌道仍可維持運行；相較之下，臺灣捷運系統並未採用相同設計，因此難以比照辦理。不過，也有認為，紐約地鐵設備相對老舊，「台北捷運還是維持現狀比較好」。