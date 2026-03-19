立委促「長照安排假」留才 30天六成薪假+150天彈性無薪假

面臨大缺工時代，雇主也有切身之痛而調整，因應長照3.0上路，立委林月琴攜民團19日召開「爭取長期照顧安排假（30天六薪假+150天無薪彈性請假）」記者會，呼籲勞動部盡速推動長期照顧安排假，保障在職照顧者權益，避免照顧離職。

林月琴表示，日本早自1999年依《育兒・介護休業法》提供93天67%薪資的家庭照顧假。台灣現欲推「長照安排假」，針對新手初期提供「30天六成薪假」，鼓勵勞工申請長照服務、配合評估、等候服務、陪伴家人熟悉服務；「150天彈性無薪假」，因應後續就醫、臨時需求或跌倒等突發狀況。

根據主計處統計，因照顧長輩而離職的勞工人數逐年攀升，2024年15-64歲勞動力人口非初次尋職者的失業原因中，因照顧長輩而離職的勞工人數是照顧小孩而離職人數的2.4倍。

2025年勞動部工作場所就業平等調查報告，有近七成七受雇者（76.5%）期待「長照安排假或長期照顧留職停薪」，雇主反對的比例則從2021年的67.0%下降至2025年的44.3%。顯示缺工困境已讓雇主有所改變。

林月琴坦言，台灣勞工不只要顧小孩，還要顧長輩，這已不是家庭自己扛得住的問題，而是超高齡社會必須正面處理的國家課題。她指出，全國約近90萬名失能者需要照顧，調查也顯示，76.2%表示即使無薪也需要長照安排假。

林月琴強調，長照安排假不是鼓勵離開職場，而是避免勞工因照顧被迫離職。她認為，長照政策不能只做到服務端，還要延伸到在職照顧者真正用得到，讓勞工在家庭最混亂的轉折期撐得住，也回得去職場。

依家總2017年「在職照顧者狀況調查」，發現每周投入逾20小時在家照顧的「在職照顧者」平均照顧約8年，其中40至55歲占73%，44%擔任主管職位，37%年資超過10年以上，近半數達49%在前六個月最混亂不安。因應勞工度過前六個月最混亂期，有推行「長照安排假」的必要性。

針對薪資補貼的部分，據行政院主計總處公布2025年12月工業及服務業本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為51,263元，以六成薪計算，約為30,758元，再以每年新增約3萬新手照顧者推估，一年經費規模約為9.2億元，即由政府花費此一支出，就能有效幫助員工穩住工作，照顧不離職。

若長照連結更快，幫助家庭適應更佳，可以降低申請日數。依日本實施經驗，勞工初期申請率不高（礙於職場文化等），故建議可在第一年設定經費上限試辦。民團呼籲，每年僅需投入 9 億元預算支持長照安排假，是一筆投資報酬率極高的「留才」政策，盼各界支持。