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影／政院通過外籍幫傭申請放寬 強調並非取代既有托育措施
勞動部長洪申翰、行政院發言人李慧芝、衛福部次長莊人祥中午一起出席行政院會後記者會，說明衛生福利部陳報「擴大推動獨居老人服務」與勞動部陳報「多一個幫手，少一分疲憊－外籍幫傭申請條件新制，優先協助特殊家庭減緩壓力」。
其中擴大獨居老人服務政策重點為2個擴大＋2個新增，擴大獨老訪查、擴大緊急救援補助對象、新增獨老送餐服務、新增依需求分級服務。115-116年度實地訪查獨居老人瞭解居家環境及身體狀況，運用內政部戶政司65歲以上單一生活戶資料，115年優先訪查75歲以上者，由社政與民政共同訪查支持老人安心受訪，分4級提供服務每一個有需要的獨居老人。
外籍幫傭申請資格新制則放寬1名未滿12歲兒童即符資格，強調並非取代既有托育措施，而是在既有資源下，提供多一種選擇，是輔助性家務幫手，並非保母等專業照顧人員，希望讓勞工兼顧生活與工作，能安心續留職場。優先照顧弱勢、特殊需求家庭（如單親／特境／身障／罕病／遲緩／多子女家庭），減輕弱勢及特殊需求家庭負擔，讓弱勢、特殊及高需求家庭優先取得人力。
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