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痛到不敢出門！台南68歲男反覆感染蜂窩性組織炎 靠這招擺脫

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院感染科主治醫師陳宏睿表示，蜂窩性組織炎是常見皮膚與軟組織感染，不僅來勢洶洶，常讓患者反覆受苦，若未找出造成感染的潛在原因並加以改善，即使急性感染治療完成，仍可能再次復發。記者萬于甄／攝影
奇美醫院感染科主治醫師陳宏睿表示，蜂窩性組織炎是常見皮膚與軟組織感染，不僅來勢洶洶，常讓患者反覆受苦，若未找出造成感染的潛在原因並加以改善，即使急性感染治療完成，仍可能再次復發。記者萬于甄／攝影

蜂窩性組織炎是常見皮膚與軟組織感染，不僅來勢洶洶，常讓患者反覆受苦，更是揮之不去的噩夢。台南一名68歲男子因患有糖尿病及周邊動脈阻塞疾病，飽受蜂窩性組織炎困擾，近期再度發病，前往奇美醫院就醫透過預防性抗生素治療，總算大幅改善並降低復發率。

奇美醫院感染科主治醫師陳宏睿表示，曾罹患蜂窩性組織炎患者約有3成以上會在未來數年內反覆發作，嚴重影響生活品質，根據奇美醫院長達20年的追蹤研究，針對426名反覆感染者發現，透過每月定期施打預防性抗生素，復發風險可從未治療82%降至約27%至32%，整體風險降低77%至86%。

他說明，蜂窩性組織炎主要由細菌經由皮膚破口進入皮下組織所造成，常見症狀包括局部皮膚紅、腫、熱、痛，嚴重時可能伴隨發燒或全身不適，而臨床上發現，若患有周邊動脈阻塞疾病、深層靜脈栓塞、下肢骨折或重大外傷病史，以及糖尿病或慢性水腫者，容易反覆發作，若未找出造成感染潛在原因並加以改善，即使急性感染治療完成，仍可能再次復發。

陳宏睿提到，一名68歲男子過去2年曾三度因蜂窩性組織炎住院治療，且因擔心疾病再度復發，不敢出遠門，甚至連與家人規畫旅遊都感到顧慮重重，近期左小腿再度因蜂窩性組織炎復發就醫，經檢查發現，男子除周邊動脈阻塞疾病造成下肢血液循環不良外，也合併香港腳與皮膚乾裂問題，導致細菌容易從皮膚破口入侵。

陳宏睿除為其加強皮膚照護與慢性疾病控制外，同時安排每月1次施打預防性抗生素治療，追蹤迄今未再出現蜂窩性組織炎及復發，男子也逐漸恢復外出活動，現在已能安心與家人安排出遊，生活品質明顯改善。

陳宏睿強調，蜂窩性組織炎除傳統使用長效青黴素外，肌肉注射克林黴素同樣具有良好預防效果，整體而言，預防性抗生素能有效抑制潛伏細菌，避免感染規模擴大。

他也呼籲，若出現皮膚紅腫、疼痛、快速擴散或伴隨發燒等症狀，應儘早就醫治療，特別是屬於反覆發作的高風險族群民眾，應格外留意下肢皮膚與血液循環，透過及早診斷、治療感染並改善相關風險因素，多數病人都能有效降低蜂窩性組織炎復發機率。

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